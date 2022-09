Ab 10. Oktober 2022: Das gab es noch nie: RTLZWEI startet Liveshow "MIETEN KAUFEN LIVE - mit ImmoScout24" (FOTO)

Deutsche TV-Premiere: Immobilienvermittlung in einer Fernsehshow

Einschalten und zuschlagen: Alle Miet- und Kaufobjekte gibt es exklusiv nur in der Show

Ausstrahlung der 15 Live-Sendungen montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Per Anruf zum neuen Zuhause! Mit "MIETEN KAUFEN LIVE - mit ImmoScout24" startet RTLZWEI die erste Immobilien-Show im deutschen Fernsehen, in der Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Wohntraum per Anruf verwirklichen können. Die Show zeigt täglich bis zu vier Häuser oder Wohnungen (Miete oder Kauf), die exklusiv nur in dieser Show zur Vermittlung stehen. Das Konkurrieren vor Ort mit etlichen anderen fällt hierbei weg, denn die Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Chance, mit einem Anruf einen der nur zehn begehrten Besichtigungstermine für die Wunschimmobilie zu ergattern. RTLZWEI zeigt die insgesamt 15 Episoden der neuen Show ab dem 10. Oktober werktäglich live um 17:05 Uhr.

Die Nachfrage nach Immobilien steigt unaufhaltsam. Wer auf dem deutschen Wohnungsmarkt ein Haus oder eine Wohnung mieten oder kaufen möchte, muss viel Geduld mitbringen. Vor allem in Deutschlands Großstädten konkurrieren nicht selten mehrere hundert Interessenten um einen Besichtigungstermin. Bei "MIETEN KAUFEN LIVE - mit ImmoScout24" werden per Zufallsgenerator zehn Anruferinnen und Anrufer ausgewählt, die einen Besichtigungstermin für die gezeigte Immobilie erhalten. Pro Sendung werden exklusiv bis zu vier Wohnungen und Häuser vorgestellt, die es weder bei bekannten Suchmaschinen noch bei Maklerinnen und Maklern zu finden gibt.

Gezeigt werden Häuser und Wohnungen zur Miete und zum Kauf. Bundesweit sind insgesamt sieben Immobilienexpertinnen und -experten für die Sendung im Einsatz, die den Immobilien stellvertretend für alle Interessierten auf den Zahn fühlen. Und das Angebot ist vielfältig: Von der 2-Zimmer-Schnäppchenwohnung in Berlin-Mitte über das exklusive Einfamilienhaus in Bochum bis zur historischen Kirche in Baden-Württemberg ist für jeden Suchenden etwas dabei. Und auch der Service kommt nicht zu kurz: Eingeladene Fachleute geben den Zuschauenden wissenswerte Tipps und Tricks an die Hand. Durch die Sendung führt Thomas Schürmann - einer der erfahrensten Call-in-Show-Moderatoren Deutschlands.

Produziert wird die Sendung von der Fandango Film TV Internet Produktions GmbH.

Ab dem 10. Oktober, montags bis freitags ab 17:05 Uhr live bei RTLZWEI: "MIETEN KAUFEN LIVE - mit ImmoScout24". Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. ImmoScout24, Deutschlands größte Online-Plattform für Immobilien, ist exklusiver Partner der Sendung.

Über "MIETEN KAUFEN LIVE - mit ImmoScout24":

Bei der ersten Call-in-Immobilienshow im deutschen Fernsehen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance auf ihr neues Wohnglück. Zehn Anruferinnen und Anrufer können einen Besichtigungstermin für die präsentierte Wohnung, bzw. das gezeigte Haus erhalten. Die Immobilien werden exklusiv in der Show vermittelt und stehen sonst nirgendwo zum Kauf oder zur Miete. Moderiert wird die Sendung von Call-in-Show-Experte Thomas Schürmann.

