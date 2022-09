Schnabl: „SPÖ ist die beste Lösung für Tirol!“

SPÖ Niederösterreich sendet die besten Glückwünsche nach Tirol und rückt den gemeinsamen Kampf der Sozialdemokratie zugunsten aller Österreicherinnen und Österreicher in den Vordergrund.

St. Pölten (OTS) - „Bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag, dem 25. September, ist die SPÖ Tirol mit ihrem Landesparteivorsitzenden Georg Dornauer, die optimale Lösung, um dieses wunderschöne Bundesland wieder auf Vordermann zu bringen! Weil er es kann - Georg Dornauer überzeugt seit vielen Jahren mit seiner herzlichen und von Engagement geprägten Politik für die Menschen und ist bereit, für ein modernes, gerechteres und sozialeres Tirol zu sorgen!“, sendet der Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich, LHStv. Franz Schnabl, die besten Glückwünsche an die Parteigenossinnen und Parteigenossen in Tirol.

Egal ob in Niederösterreich oder in Tirol – für die Sozialdemokratie stehen die Themen Kinderbetreuung, Pflege, Wohnen und insbesondere der Kampf gegen die Teuerung in den letzten Monaten an vorderster Stelle, so Schnabl weiter: „Die Menschen merken, dass sich die Sozialdemokratie in ganz Österreich ehrlich für deren Interessen einsetzt und alles Menschenmögliche versucht, um niemanden zurückzulassen! Dies weisen nicht nur aktuelle Umfragen aus – das zeigen vor allem unsere sozialdemokratischen Ideen, die wir tagtäglich einbringen!“

