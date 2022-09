AVISO: Zweite Nationalratspräsidentin Bures lädt zu "20 Jahre Pink Ribbon in Österreich"

Freitag, 30. September 2022, Parlament in der Hofburg

Wien (PK) - Seit 20 Jahren schmücken rund um den internationalen Brustkrebstag am 1. Oktober riesige rosa Schleifen viele öffentliche Gebäude in Österreich. In diesem Zusammenhang und zur Feier des 30-jährigen Bestehens von "Pink Ribbon" weltweit lädt Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures am Freitag, 30. September zum Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg, das mit einem "Pink Ribbon" geschmückt sein wird. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe soll so auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen im Kampf gegen Brustkrebs aufmerksam gemacht werden.

Am Vormittag findet ab 9.30 Uhr ein Fototermin vor dem Pink Ribbon an der Hofburg statt, bei dem Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures gemeinsam mit den Klubvorsitzenden und den Gesundheitssprecher:innen aller fünf Parlamentsparteien am Josefsplatz zugegen ist.

Die Festveranstaltung mit Gästen aus Industrie, Medien, Medizin sowie Politik im Zeremoniensaal der Hofburg beginnt um 18.00 Uhr mit einem Kurzfilm über "Pink Ribbon", gefolgt von einer Begrüßung durch Zweite Nationalratspräsidentin Bures. An einer Gesprächsrunde im Rahmen der Veranstaltung nehmen von der Österreichischen Krebshilfe deren Präsident Universitätsprofessor Paul Sevelda und deren Geschäftsführerin Doris Kiefhaber teil, sowie Siegfried Maurer, Geschäftsführer von Estée Lauder Österreich, und Influencerin Linda Zajer. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Ehrung von Christa Bleyer, die selbst über zwei Jahrzehnte lang mehrere Krebserkrankungen durchgemacht hat, als "Woman of the Year". Bei Schönwetter ist im Vorfeld der Festveranstaltung ab 17.00 Uhr ein Willkommensempfang am Josefsplatz geplant.

Veranstaltung: 20 Jahre Pink Ribbon in Österreich

Zeit: Freitag, 30. September 2022, 09.30 Uhr (Fototermin) & 18.00 Uhr (Festveranstaltung)

Ort: Parlament in der Hofburg, Josefsplatz

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Im Hinblick auf die besondere Vulnerabilität der geladenen Patient:innen gilt für diese Veranstaltung FFP2-Maskenpflicht im Indoor-Bereich. Sie erhalten eine "Pink Ribbon"-FFP2-Maske bei der Sicherheitskontrolle. Die Teilnehmer:innen werden zudem gebeten, einen aktuellen PCR-Testnachweis mitzubringen. (Schluss) rei

