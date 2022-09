Karl Nehammer bestellt Christian Stocker zum Generalsekretär der Volkspartei

Erfahrener Abgeordneter Christian Stocker wird gemeinsam mit Bundesgeschäftsführer Alexander Pröll die Geschäfte der ÖVP-Bundespartei leiten

Wien (OTS) - Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer hat Christian Stocker zum Generalsekretär der Volkspartei bestellt. Der 62-jährige Jurist kommt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich und ist seit 2019 Abgeordneter zum Nationalrat.

„Christian Stocker war mein Wunschkandidat, ich freue mich sehr, dass er sofort zugesagt hat und diese wichtige Aufgabe für die Volkspartei übernimmt. Er kennt die Partei und ihre Strukturen in- und auswendig und ist in unseren Landes- und Teilorganisationen bestens vernetzt. Er wird die starke, besonnene und kompetente Stimme der Volkspartei sein. Gemeinsam mit Bundesgeschäftsführer Alexander Pröll wird Christian Stocker die Weichen für eine zukunftsfitte, kampagnenfähige und schlagkräftige Volkspartei stellen“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer zur Bestellung von Christian Stocker zum Generalsekretär der Volkspartei.

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/