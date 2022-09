GLOBAL 2000 zu Klimastreik: Energiewende in Österreich zur Priorität machen!

Klimakrise, Energiekrise und Teuerungswelle lassen sich am besten mit erneuerbaren Energien und einer Senkung des Energieverbrauchs bekämpfen

Wien (OTS) - Anlässlich des heute stattfindenden Klimastreiks fordert GLOBAL 2000, dass die Energiewende in Österreich endlich von der Politik zur Priorität erklärt werden muss: „Teuerungswelle, Energiekrise und Klimakrise haben alle eine Gemeinsamkeit: Krisenanfällige fossile Energien. Wir wollen, dass alle Menschen in Österreich sicher und sauber heizen können und sich keine Sorgen mehr um hohe Gaspreise machen müssen. Dafür braucht es jetzt den raschen Beschluss des Erneuerbaren-Wärmegesetzes, damit der Umstieg von Öl- und Gasheizungen auch geplant und koordiniert umgesetzt werden kann. Wir rufen heute alle Menschen auf, beim Klimastreik mitzumachen und mit uns gemeinsam von der Bundesregierung zu fordern: Macht die Energiewende endlich zur Priorität!" so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.



Die Klimakrise verschlimmert sich täglich, auch wenn Teuerung und Energiekrise gerade viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Weltklimarat spricht davon, dass Teile der Welt unbewohnbar werden und warnt vor drastischen Auswirkungen auf das gesamte Leben auf diesem Planeten. Millionen Menschen können zu Flüchtlingen werden, auch heute ist das für viele schon die bittere Realität. Auch in Österreich zeigen Waldbrände, Trockenheit und Hitzewellen, dass die Klimakrise angekommen ist. Dagegen sind Klimaschutzmaßnahmen mittel- und langfristig kostengünstiger und krisensicherer als fossile Energieträger Gas, Öl und Kohle. Mit thermischer Sanierung lässt sich der Energieverbrauch um 60 bis 70 Prozent reduzieren, Wärmepumpen, Solarenergie, Fernwärme, Geothermie und Pellets können dann den verbleibenden Wärmebedarf gewährleisten. Plusenergiehäuser erzeugen mehr Energie als sie übers Jahr verbrauchen und ein Ausbau von Wind- und Sonnenenerige ist kostengünstiger als fossile Energie und stärkt darüber hinaus regionale Wirtschaftskreisläufe. Über Energiegemeinschaften können sich alle an der Energiewende beteiligen, auch jene, die kein eigenes Dach haben oder zur Miete wohnen.



„Klimaschutz und die Energiewende sind die Antwort auf eine Vielzahl an Krisen mit denen wir konfrontiert sind und die den Menschen in Österreich zu Recht große Sorgen bereiten. Die Politik darf jetzt nicht wieder auf die fossilen Lobbys hören, die uns die jetzigen Probleme beschert haben. Wir brauchen klare politische Entscheidung, damit wir veraltete fossile Energietechnologien auslaufen lassen und mit erneuerbaren Energien und einem sparsamen Umgang mit Energie eine saubere und sichere Energieversorgung gewährleisten können“, so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.



Ab ca. 13:30 werden heute laufend Bilder auf https://flic.kr/s/aHBqjA8bfV hochgeladen. Ab ca. 16:30 werden Fotos von einer Hebebühne am Heldenplatz gemacht.

