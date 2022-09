The Framtiden Partnerships lehnen die Übernahme von Swedish Match durch Philip Morris International ab

Chicago (OTS) - Wahrscheinliche langfristige Rendite übersteigt den Angebotspreis bei weitem

Vollständige Details der Position von The Framtiden Partnerships auf www.oursmokefreefuture.com

Die Framtiden Management Company LLC hat heute gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften („Framtiden" oder „The Framtiden Partnerships") ihren Widerstand gegen die geplante Übernahme der Swedish Match AB (STO: SWMA) („Swedish Match" oder das „Unternehmen") durch die Philip Morris International, Inc. (NYSE:PM) („Philip Morris") bekannt gegeben.

Als langjähriger Aktionär von Swedish Match seit 2003 ist Framtiden der Ansicht, dass das Übernahmeangebot von 106 SEK pro Aktie das Unternehmen stark unterbewertet. Insbesondere ist an dem Angebot das Folgende zu kritisieren:

die führende Position von Swedish Match im schnell wachsenden Segment der Nicht-Tabak-Nikotinbeutel in den USA mit ihrem ZYN -Produkt und das latente und massive Marktpotenzial sowohl in den USA als auch in anderen Ländern werden nichtangemessen bewertet;

-Produkt und das latente und massive Marktpotenzial sowohl in den USA als auch in anderen Ländern werden nichtangemessen bewertet; die Einzigartigkeit eines schnell wachsenden, etablierten globalen Konsumgütergeschäfts wird unterschätzt;

die Realisierung von Kapitalgewinnen wird erzwungen, die andernfalls für langfristige Investoren, die am weiteren Wachstum des Unternehmens teilhaben wollen, zurückgestellt werden würden; und

das Angebot liegt deutlich unter dem eigentlichen Wert je Aktie von Swedish Match, den Framtiden auf knapp 200 SEK je Aktie schätzt.

Dementsprechend teilte Framtiden dem Verwaltungsrat mit, dass es die geplante Transaktion nicht unterstützen würde. Die Framtiden-Partnerschaften besitzen über 14,5 Millionen Aktien, was etwa 1 % der im Umlauf befindlichen Aktien entspricht.

Dan Juran, Managing Member von The Framtiden Partnerships, sagte: „Mein Partner Chris Anderson und ich glauben, dass dieser Deal für langfristige Aktionäre keinen Sinn macht. Ich habe die Entwicklung von Swedish Match seit fast zwei Jahrzehnten genau verfolgt, Beziehungen zu den dortigen Managern aufgebaut und bin derzeit Vorsitzender des Nominierungsausschusses des Unternehmens. Ich war bestürzt darüber, dass der Verwaltungsrat den Verkauf dieses schwedischen Juwels zu einem Schnäppchenpreis in der frühen Phase des wahrscheinlich größten Kapitels seiner langen Geschichte empfohlen hat."

Juran fuhr fort: „Die Anleger mögen von der kurzfristigen Prämie verführt werden, insbesondere in einer Zeit des Marktrückgangs, aber ich glaube, dass Swedish Match im Jahr 2022 eine ähnliche Bedeutung haben könnte wie Coca-Cola in den 1980er Jahren oder Philip Morris in den 1950er Jahren. Diese Unternehmen erzielten über viele Jahre hinweg überdurchschnittlich hohe Gewinne, und die Aktionäre, die ihnen treu blieben, wurden reichlich belohnt. Wir sind der Meinung, dass sich ein Verbleib bei Swedish Match für die Aktionäre im Laufe der Zeit als weitaus lohnender erweisen dürfte als eine Barabfindung. Wir hoffen, dass andere Aktionäre die Vorzüge unserer Position erkennen, die wir in unserem White Paper näher erläutern."

