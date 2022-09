Huaweis intelligentes Cloud-Netz ist führend in der digitalen Innovation

Bangkok (ots/PRNewswire) - Huawei hat auf dem Gipfel mit dem Titel „Intelligent Cloud-Network, Leading Digital Innovation", der im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2022 in Bangkok stattfand, die verbesserten Funktionen seiner intelligenten Cloud-Network-Lösung vorgestellt. Die Funktionen decken drei Hauptszenarien ab - CloudFabric, CloudWAN und CloudCampus - und wurden in dem Bestreben geschaffen, die sich ändernden Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Huawei hat außerdem sein Wireless Intelligent Network Architecture White Paper veröffentlicht, um Unternehmen bei der digitalen Innovation zu unterstützen.

Mit der fortschreitenden digitalen Transformation stellen Unternehmensdienste neue Anforderungen an Datenkommunikationsnetze. Erstens erfordert die enorme Anzahl von IoT-Verbindungen Ultrabreitband- und flächendeckende Konnektivität. Zweitens verlagern sich die Dienste für Unternehmensniederlassungen allmählich in die Cloud, so dass die Netze eine flexible Bereitstellung und schnelle Cloudifizierung ermöglichen müssen. Drittens müssen neue Dienste in großem Umfang eingeführt und häufig angepasst werden, so dass die Netze flexibel, sicher und effizient sein müssen. Schließlich werden Videokonferenzen immer alltäglicher, was bedeutet, dass die Netze eine deterministische Erfahrungssicherheit bieten müssen.

Sun Liang, Vice President von Huaweis Data Communication Product Line, wies darauf hin, dass Huawei Datacom die intelligente Cloud-Netzwerklösung durch kontinuierliche Innovation entwickelt hat, um die vorangegangenen Herausforderungen zu bewältigen. Diese Lösung bietet Schlüsselfunktionen wie ultimatives Zugriffserlebnis, ultraschnellen Cloud-Zugriff durch Zweigstellen, deterministische Erfahrung sowie effiziente und vereinfachte Bereitstellung. Derzeit wird die Intelligent Cloud-Network Solution in vielen Bereichen wie Bildung, Einzelhandel, Behörden und Finanzen eingesetzt und erleichtert den Kunden die digitale Transformation. Im Bildungssektor beispielsweise bietet die komplett drahtlose WLAN-Netzwerklösung ein ultimatives Netzwerkzugangserlebnis; im Einzelhandel ermöglicht die ultraschnelle SD-WAN-Cloud-Zugangslösung die Eröffnung einer Filiale in nur einem Tag; im Regierungssektor ermöglicht die Netzwerk-Slicing-Technologie von Huawei einen konvergenten Transport über ein einziges Netzwerk und eine 100-prozentige Sicherstellung geschäftskritischer Dienste; im Finanzsektor ermöglicht die vereinfachte domänenübergreifende Multi-Cloud-Service-Bereitstellungslösung die Einführung von Diensten innerhalb von Minuten.

Auf der Konferenz stellte Huawei außerdem eine Reihe neuer Produkte für die Datenkommunikation vor, darunter den branchenweit ersten Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, den CloudEngine S16700, einen 400G-fähigen Campus-Core-Switch der nächsten Generation und den intelligenten 4-in-1 Universal-Service-Router NetEngine 8000 M4.

Darüber hinaus veröffentlichte Huawei sein Wireless Intelligent Network Architecture White Paper. Liu Jianning, President von Huaweis Global Enterprise Network Marketing & Solutions Sales Dept, sagte, dass eine der wichtigsten Veränderungen bei Campus-Netzwerken die vollständige Drahtlosigkeit sei. Die Einführung von Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7 in der Zukunft stellt neue Anforderungen an die Netzbandbreite, die Architektur und die Betriebsführung. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, schlägt Huawei die Campus-Netzwerkarchitektur der nächsten Generation vor - eine drahtlose intelligente Netzwerkarchitektur. Diese Architektur hat sieben einzigartige Merkmale: vollständig drahtlos, hyperkonvergent, ultrabreitbandig, vereinfacht, kohlenstoffarm, sicher und intelligent.

Auf der Konferenz berichteten Kunden aus verschiedenen Branchen, wie sie die Intelligent Cloud-Network Solution von Huawei in ihrer Geschäftspraxis eingesetzt haben. Agus Ariyanto, Vice President Network von Biznet, hielt einen Vortrag mit dem Titel „Biznet Builds a Future-oriented Intelligent WAN." Er sagte: „Auf der Grundlage eines flachen Metronetzes hilft Huawei Biznet, seine führende Rolle in der Branche zu festigen. Gemeinsam mit Huawei werden wir mehr über neue Technologien und Geschäftsinnovationen auf der Grundlage der IPE erforschen."

