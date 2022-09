Lumen investiert in seine sechste Online-Unterwasserroute über den Atlantik

Denver (ots/PRNewswire) - Grace Hopper Unterwasserkabel erhöht die Kapazität und verbindet Lumen-Landestationen in den USA und Großbritannien.

Ein Jahr nach Lumen Technologies (NYSE: LUMN) hat eine neue Unterwasser-Glasfaserstrecke zwischen den USA und Frankreich eingerichtet. Das Unternehmen steigert die Netzkapazität und -vielfalt erneut deutlich. Lumen investiert jetzt in ein Faserpaar auf Grace Hopper, einem von Google angeführten Unterwasserkabelsystem zwischen New York und Bude, Cornwall im Vereinigten Königreich. Das Grace Hopper-System wird an beiden Standorten Lumen-Landestationen und Infrastrukturdienste nutzen.

Datenfluss und Kapazitätsanforderungen kennen keine Grenzen. Die Bandbreitenexplosion über Kontinente hinweg ist real und wir treffen sie direkt, indem wir in neue Unterwasserkabel investieren", sagte Laurinda Pang, Lumen President of Global Customer Success. Das Grace Hopper System ist Teil der langjährigen Zusammenarbeit von Lumen und Google. Gemeinsam bauen wir Kommunikationsinfrastrukturen für die sichere und zuverlässige Bereitstellung digitaler Unternehmens- und Verbraucherdienste auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, unsere Landestationen an diesen Standorten nutzen zu können und freuen uns darauf, das Lumen-Netzwerk um eine weitere End-to-End-Interkontinentalverbindung zu erweitern - eines der am stärksten überwachten Netzwerke der Welt."

Erfahrung, Vielfalt und Skalierbarkeit

Lumen besitzt und betreibt seit mehr als 20 Jahren globale Unterwassernetzwerke.

Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes transatlantisches Unterwasser-Portfolio mit sechs Online-Glasfaserstrecken, darunter Dunant, ein Google-Unterwassersystem. Dunant verbindet Virginia Beach in den USA mit Saint-Hilaire-de-Riez an der französischen Atlantikküste. Lumen hat eine Online-Route mit Dunant zwischen Richmond, Virginia und Paris, Frankreich.

Globale Unternehmen und Großhandelsanbieter haben Zugang zu sicheren, vielfältigen transatlantischen Netzwerkoptionen, die mit dem globalen 450.000-Routen-Glasfaser-Meilen-Netzwerk von Lumen verbunden sind.

Die Wellenlängenkapazität, die Lumen für das Grace Hopper-Unterwasserkabel bietet, kann skaliert werden, um den erhöhten Kundenanforderungen in den kommenden Jahren gerecht zu werden, und unterstützt gleichzeitig Lumens eigene IP-, Voice- und CDN-Netzwerke.

Laut der U.S. Chamber of Commerce sind Datenströme das Lebenselixier der Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen den beiden Kontinenten. Datenflüsse sind für kleine und große Unternehmen von entscheidender Bedeutung und unterstützen globale Finanzsysteme, medizinische Forschung, Cybersicherheitsbemühungen und wachsende globale Anforderungen an qualitativ hochwertige Inhalte.

Lumen nimmt jetzt Bestellungen für Grace Hopper entgegen, die im Oktober aktiv sein und bereit sind, Dienstleistungen zu erbringen.

Informationen zu Lumen Technologies: Lumen wird von der Überzeugung geleitet, dass es der Menschheit am besten ergeht, wenn Technologie die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verbessert. Mit 450.000 Glasfasermeilen für Kunden in mehr als 60 Ländern liefern wir die schnellste und sicherste Plattform für Anwendungen und Daten, um Unternehmen, Behörden und Gemeinden dabei zu unterstützen, großartige Erfahrungen bereitzustellen. Mehr zu den Netzwerk-, Edge-Cloud-, Security- sowie Kommunikations- und Collaboration-Lösungen von Lumen und der Zielsetzung des Unternehmens, den menschlichen Fortschritt durch Technologie zu fördern, finden Sie unter news.lumen.com/home, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies und YouTube: /lumentechnologies. Lumen und Lumen Technologies sind eingetragene Marken in den Vereinigten Staaten.

Vorausschauende Aussagen Abgesehen von historischen und sachlichen Informationen sind die in dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, die sich durch Wörter wie „werden", „schätzen", „erwarten", „voraussehen", „glauben", „planen", „beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke charakterisieren, zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und basieren nur auf aktuellen Erwartungen, sind von Natur aus spekulativ und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die von uns in diesen Aussagen erwartet, geschätzt, projiziert oder impliziert werden, falls eine oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen. Zu den Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, gehören unter anderem: der anhaltende Anstieg der Nachfrage nach Cloud-Diensten und Daten weltweit; unsere Fähigkeit, unser Netzwerk zu schützen und die negativen Auswirkungen möglicher Sicherheitsverletzungen, Dienstausfälle, Systemausfälle zu vermeiden, oder ähnliche Ereignisse, die sich auf unser Netzwerk oder die Verfügbarkeit und Qualität unserer Dienstleistungen auswirken; die Auswirkungen neuer, aufkommender oder konkurrierender Technologien, einschließlich derjenigen, die unsere Produkte weniger wünschenswert oder veraltet machen könnten; die Nachfrage nach neuer Kapazität auf der TransAtlantikstrecke auf dem Dunant-Unterseekabel; ob wir weiterhin Investitionen in globale Netzwerkverbindungen auf aktuellem Niveau oder überhaupt tätigen; unsere Fähigkeit, Dienste im Dunant-Unterseesystem bis zum prognostizierten Zeithorizont bereitzustellen; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") erwähnt werden. Aus allen oben und in unseren SEC-Einreichungen dargelegten Gründen wird darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, die lediglich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus spiegeln alle Informationen hinsichtlich unserer Absichten, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, unsere Absichten zum Zeitpunkt dieser zukunftsgerichteten Aussagen wider und basieren unter anderem auf aktuellen regulatorischen, technologischen, branchenbezogenen, wettbewerbsbezogenen, wirtschaftlichen und Marktbedingungen sowie unseren Annahmen zu diesem Zeitpunkt. Wir können unsere Absichten, Strategien oder Pläne (einschließlich unserer hierin zum Ausdruck gebrachten Pläne) jederzeit und aus beliebigem Grund ohne vorherige Ankündigung ändern.

Foto - https://mma .prnewswire.com/media/1903862/Laurinda_Pang_Crop_2020.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903863/GoogleSubsea_1920_Thumbnail_220907.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275666/Lumen_Log o.jpg

