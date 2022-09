LUXASIA gewinnt zum zweiten Mal in Folge den „Best Managed Companies Singapore Award" von Deloitte

Singapur (ots/PRNewswire) - Auch in diesem Jahr wurde LUXASIA von Deloitte zu einem der bestgeführten Unternehmen Singapurs („Best Managed Companies Singapore Award") ernannt. Diese Auszeichnung ist eine durchschlagende Bestätigung für den umfassenden und ehrgeizigen Dreijahres-Wachstumsplan des Unternehmens sowie für seine Kultur der Innovation, der Vielfalt und der Teamarbeit.

„Dieser Gewinn ist von großer Bedeutung, da wir in den nächsten drei Jahren das nächste Kapitel unseres Unternehmenswachstums in Angriff nehmen werden. Unser Ziel ist es, den aufstrebenden Luxus-, Beauty- und Lifestyle-Sektor im asiatisch-pazifischen Raum zu erobern, gestützt auf die soliden Fähigkeiten, die wir in unserer fünfjährigen, rigorosen Transformationsphase entwickelt haben. Als ein Team von 2000 Talenten in 15 Märkten werden wir die Führung übernehmen", sagt Dr. Wolfgang Baier, Group CEO von LUXASIA.

Best Managed ist ein anerkanntes Preisverleihungsprogramm, das weltweit in 48 Ländern vertreten ist. Er bewertet Unternehmen auf der Grundlage von vier Säulen - Strategie, Qualität des Managements, Fähigkeiten und Innovation, Kultur und Engagement sowie Unternehmensführung und Finanzen.

LUXASIA ist der führende Markenhersteller im asiatisch-pazifischen Raum mit Omnichannel-Vertriebskapazitäten, die erstklassigen Luxuseinzelhandel, versierten Online-Handel und umfangreiche Verbraucheranalysen in 15 Märkten integrieren. 2000 Talente arbeiten mit mehr als 120 Marken zusammen. LUXASIA ist nicht bereit, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, obwohl es fünf Jahre lang in eine zermürbende Transformation investiert hat. Das Unternehmen hat einen 3-Jahres-Wachstumsplan vorgestellt, der die Bereiche Talente, Unternehmen und Verbraucher, Omnichannel-Fähigkeiten und die zugrunde liegende Betriebsplattform umfasst.

Zwei Höhepunkte des Wachstumsplans sind die weitere Expansion von LEAP Commerce, dem eigenen E-Commerce-Anbieter, und die regionale Expansion von escentials, dem eigenen Omnichannel-Konzept für den Luxusbereich. Der Kern von LUXASIA wird immer der Aufbau von Omnichannel-Marken im Bereich der Luxusschönheit sein - eine bewährte Erfolgsformel, die auf der Expertise im Markt und starken Netzwerkbeziehungen beruht. Parallel dazu wird LUXASIA die bedeutenden geschäftlichen und operativen Synergien für den Luxus-Lifestyle-Sektor nutzen, der ein attraktives Nachbarschaftsgeschäft darstellt. Zu den beeindruckenden ersten Erfolgen in diesem Bereich gehört die Einführung des renommierten Dyson in Indonesien.

Patrick Chong, Gründer und Vorsitzender von LUXASIA, bedankt sich herzlich: „Diese Anerkennung ist ein Beweis für das tief verwurzelte Vertrauen und die Unterstützung durch unsere mehr als 120 Luxusmarkenpartner sowie unsere zahlreichen Handels- und Einzelhandelspartner in der gesamten Region. Gemeinsam werden wir weiterhin Marken aufbauen, Talente entwickeln und den lokalen Verbrauchern Freude bereiten, wo immer wir im asiatisch-pazifischen Raum unterwegs sind."

