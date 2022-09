DIE BRITISCHE PREMIERMINISTERIN LIZ TRUSS HÄLT MEDIENINTERVIEWS IM EMPIRE STATE BUILDING

New York (ots/PRNewswire) - Erster Besuch eines britischen Premierministers im Empire State Building seit Churchill

Das Empire State Building (ESB) empfing heute die Premierministerin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, Liz Truss, zu ihren ersten Medieninterviews.

Das Empire State Building war Truss' erste Station auf ihrer ersten USA-Reise als Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Truss ist die erste britische Premierministerin, die seit Winston Churchills Auftritt im Jahr 1932 die Sternwarte des Empire State Building besucht. Anthony E. Malkin, Chairman, President und CEO von Empire State Realty Trust Vorsitzender, Präsident und CEO Anthony E. Malkin begrüßte die Premierministerin und begleitete sie durch das Empire State Building Observatory zu ihren Interviews, die sie in der 102sten Etage.

„Wir freuen uns, Ihre Exzellenz auf ihrer ersten Reise in die USA als Premierministerin des Vereinigten Königreiches begrüßen zu dürfen", sagte Malkin.

Hochauflösende Bilder des Besuchs können hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie online.

Informationen zum Empire State Building

The Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einer neu gestalteten Sternwarte im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk, dem einzigen 360°-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, informiert Besucher vollständig über New York und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com. „Amerikas Lieblingsgebäude" des American Institute of Architects, das weltweit beliebteste Reiseziel von Uber, die 1. Attraktion in den USA in Tripadvisor's 2022 Travellers' Choice Best of the Best und die 1. Attraktion in New York City von Lonely Planet begrüßt jährlich mehr als 4 Mio. Besucher aus der ganzen Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude selbst auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903718/Z9R5298_d1faf121_e6b5_4b89_a5ef_f1936bb9c4a3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-britische-premierministerin-liz-truss-halt-medieninterviews-im-empire-state-building-301631077.html

Rückfragen & Kontakt:

Empire State Realty Trust,

Brock Talbot,

347-804-7863,

btalbot @ esrtreit.com