Lotto: Vierfachjackpot beim Sechser – 4 Millionen Euro warten

Dreifachjackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl zweimal in NÖ geknackt

Wien (OTS) - Der Dreifachjackpot beim Sechser hat am Mittwoch allen Angriffen standgehalten. Es hat keine Quittung mit den „sechs Richtigen“ gegeben, und damit geht es am Sonntag um einen Vierfachjackpot mit rund 4 Millionen Euro.

Der erste Dreifachjackpot der Geschichte beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen wurde zweimal geknackt, und beide Gewinner kommen aus Niederösterreich. Bei diesem Erfolg spielte der Computer eine nicht unwesentliche Rolle, denn beide waren mit vom Spielterminal erstellten Quicktipps erfolgreich. Jeder von ihnen erhält mehr als 191.700 Euro.

Utl.: LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser ging die Ziehung bei LottoPlus zu Ende. Den Spielbedingungen entsprechend wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt, und hier gewannen 54 Spielteilnehmer jeweils mehr als 6.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 350.000 Euro.

Utl.: Joker

Und schließlich blieb am Mittwoch auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Es gab keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und so geht es am Sonntag um einen Jackpot mit etwa 400.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. September 2022

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.788.571,20 – 4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 191.714,20 83 Fünfer zu je EUR 1.610,70 215 Vierer+ZZ zu je EUR 186,50 4.848 Vierer zu je EUR 45,90 5.897 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 79.386 Dreier zu je EUR 5,00 255.192 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 7 35 36 39 42 Zusatzzahl 04

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. September 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 54 Fünfer zu je EUR 6.503,40 2.576 Vierer zu je EUR 23,10 44.617 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 12 14 16 32 34 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. September 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 212.806,89 – 400.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 92 mal EUR 880,00 957 mal EUR 88,00 10.339 mal EUR 8,00 106.911 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 9 6 4 0 7

