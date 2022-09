GOAT Games veröffentlicht Bloodline: Heroes of Lithas in ganz Europa

Berlin (ots/PRNewswire) - Die führende Handyspiel-Marke GOAT Games hat ihren neuen Titel: Bloodline: Heroes of Lithas am 21. September in ganz Europa veröffentlicht, nachdem es bereits in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland mit großem Erfolg eingeführt wurde. Das Spiel konnte im ersten Monat auf dem Weltmarkt eine Million Nutzer verzeichnen und erreichte in den USA am ersten Tag der Veröffentlichung Platz 1 der iOS App Store Top New Free Chart.

Das kostenlose RPG-Spiel für iOS und Android ermöglicht es den Spielern, die Blutlinien ihrer Champions optimal zu nutzen, um neue Generationen von Helden zu erschaffen. Diese Charaktere erben die Fähigkeiten und die Macht derer, die vor ihnen kamen. Die Spieler können ihre Stadt wieder aufbauen, Krieg führen oder mit rivalisierenden Fraktionen für den Frieden arbeiten und sich schließlich zu mächtigen Anführern entwickeln, die in der Lage sind, die Welt von Lithas zu vereinen.

Anlässlich der Markteinführung hat GOAT Games ein spezielles Video vorbereitet, in dem das Spiel vorgestellt wird. Der Film zeigt die Rolle von Derik, der einen geheimnisvollen Schlüssel erhält, den seine Familie seit Generationen weitergibt. Schon bald beginnt er mit dem Schlüssel eine unglaubliche Reise, die ihn in die Fantasy-Welt von Lithas führt und ihn in die Rolle ihres Anführers, des nächsten Hohen Wächters, versetzt. Sein Kanzler teilt ihm mit, dass er sich auf eine Reise begeben hat, um seine Kräfte zu entwickeln, die mit jeder Generation stärker werden, so wie es im Spiel heißt: „Heroische Vermächtnisse werden von Generation zu Generation weitergereicht."

Sehen Sie sich das ganze Video an:

Englische Version: https://youtu.be/AK8B0fbm-Ys

Französische Version: https://youtu.be/ceHGKUySrwc

Deutsche Version: https://youtu.be/YACpdaVfHrE

Zu den Gameplay-Funktionen gehören:

Eine reichhaltige Fantasy-Welt - Lithas ist eine Welt, in der eine Vielzahl von Rassen und Fantasy-Nationen leben. Stellen Sie Ihre Gruppe zusammen, um neue Länder und verschiedene Kulturen zu erkunden, Freundschaften zu schließen und romantische Interessen zu entwickeln.

Entwickeln Sie eine wohlhabende Stadt - Nutzen Sie strategisches Denken, um die einzigartigen Fähigkeiten der verschiedenen Helden zu kombinieren und der Stadt des Lichts ein neues goldenes Zeitalter zu bescheren!

Stellen Sie ein mächtiges Heldenteam zusammen - Stellen Sie eine starke Truppe zusammen, die in der Lage ist, die Welt von Lithas zu verteidigen, indem Sie die Blutlinien Ihrer Champions über Generationen hinweg sorgfältig weiterentwickeln, um zu bestimmen, welche einzigartigen Stärken, Eigenschaften und Fähigkeiten Ihre zukünftigen Helden erben. Bringen Sie Ihrem Clan Ehre und Ruhm!

Um mehr über das Spiel zu erfahren, laden Sie Bloodline: Heroes of Lithas kostenlos auf iOS/Android: https://app.adjust.com/5zzjla5_o96eegl herunter. Benutzen Sie den Code BLDHOL1, um Belohnungen im Spiel einzulösen!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903502/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903503/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/goat-games-veroffentlicht-bloodline-heroes-of-lithas-in-ganz-europa-301630835.html

