WorldSkills Competition 2022 Special Edition: Einladung zur Verabschiedung des Team Austria

Donnerstag, 29. September 2022 - 18:15 Uhr, Wirtschaftskammer Österreich

Wien (OTS) - Skills around the world. Die heurige Berufs-Weltmeisterschaft WorldSkills Competition 2022 Special Edition wird ihrem Namen alle Ehre machen: Erstmals werden die internationalen Wettbewerbe in insgesamt 15 Ländern ausgetragen.

Von Korea bis Kanada, von Japan bis Österreich – unsere 45 jungen Fachkräfte, die sich als die Besten ihres Fachs qualifiziert haben, messen sich mit mehr als 1.000 Kolleg:innen aus aller Welt und stellen ihr Können unter Beweis. Die ersten rot-weiß-roten Teilnehmer:innen steigen am 4. Oktober in Stuttgart in ihre Bewerbe ein. Das Finale von WorldSkills 2022 findet von 23. bis 27. November in Salzburg statt.

Seien Sie dabei, wenn wir das österreichische Team offiziell verabschieden. Die österreichischen Jungfachkräfte stehen im Anschluss für Einzelgespräche und Fotos zur Verfügung.

Termin: Donnerstag, 29. September 2022 | 18:15 – 19:15 Uhr (Einlass ab 17:30)

Ort: Julius Raab Saal, Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Teilnehmer:innen

• Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin, Wirtschaftskammer Österreich

• Martin Polaschek, Bundesminister, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

• Claudia Plakolm, Staatssekretärin, Bundeskanzleramt

• Georg Konetzky, Sektionschef, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

• Josef Herk, Präsident SkillsAustria

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und

bitten um Anmeldung unter: christoph.sammer@skillsaustria.at

