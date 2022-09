Kursstart an der VHS mit dem neuen Regionenprogramm

Die Wiener Volkshochschulen starten am 26. September mit Tausenden Kursen ins Herbstsemester und präsentieren ihr neu konzipiertes Programm. Bis 25.09. gibt es 10 Prozent Rabatt.

Wien (OTS) - „Bildung ist der beste Weg, um sich selbst nachhaltig etwas Gutes zu tun und Erfolgserlebnisse zu feiern. Dabei geht es nicht nur um Dinge, die beruflich verwertbar sind, sondern auch um Horizonterweiterung. Bei uns können Sie alles lernen, was Sie persönlich weiterbringt, Spaß macht und Ihre Neugierde fördert“, meint Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Das VHS-Herbstsemester startet am 26. September wieder mit Tausenden Kursen, die für alle Altersgruppen Bildungshits bereithalten. Ob Sprachen, Gesundheit und Bewegung, Kunst und Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung, zweiter Bildungsweg, Kinderangebote oder etwa Computer- und Multimediakurse: Die VHS bietet Bildung für alle. Und wer bis 25.09. einen Teil-1-Kurs bucht, erhält 10 Prozent Rabatt!

Regional gedacht

Das aktuelle VHS-Herbstprogramm überzeugt mit einer völlig neuen Konzeption: Von nun an erscheint nicht mehr für jeden VHS-Standort einzeln, sondern für vier Wiener Regionen ein gedrucktes Programm. So sehen Bildungsinteressierte auf einen Blick noch mehr Kurshighlights in ihrer Nähe.

Weil sich die Standorte innerhalb einer Region in der Programmgestaltung besonders intensiv untereinander abgestimmt haben, kann auch im Falle einer Kursabsage nun flexibler reagiert werden. Kursteilnehmer*innen bekommen dann Alternativen innerhalb der Region vorgeschlagen. Das soll sicherstellen, dass VHS-Teilnehmer*innen auch wirklich das lernen können, was sie wollen und ihnen gleichbleibende Qualität der Angebote garantieren.

Weitere Infos und das gesamte Herbstprogramm gibt es unter www.vhs.at Printprogramme können unter www.vhs.at/regionenprogramm bestellt werden.

