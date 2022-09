ORF-Awards: Große Werbewirkung für ausgezeichnete Teamarbeit

ORF-„Top Spot“, ORF-Werbehahn und ORF-Onward im Rahmen der ORF-Programmpräsentation vergeben

Im Rahmen der ORF-Programmpräsentation am Donnerstag, dem 22. September 2022, wurden in der Wiener Marx Halle die begehrten Awards ORF-„Top Spot“, ORF-Werbehahn und ORF-Onward für die besten Fernseh-und Radiospots sowie Digital-Kampagnen verliehen. Es ist der einzige Award der Branche, der alle an Werbeerfolgen Beteiligten gemeinsam auf die Bühne bittet und das außerordentlich werbewirksame Zusammenspiel von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen in den Medien des ORF würdigt. Das Erfolgsgespann aus Hornbach, Heimat Berlin und Mediaplus punktete in allen Kategorien. Artworx gewann alle Auszeichnungen beim ORF-Onward.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die ORF-Medien bieten das wirkungsstarke, vertrauenswürdige, aufmerksamkeitsstarke und sichere Umfeld für große Werbeerfolge, welche die heimische Wirtschaft auch in außergewöhnlichen Zeiten beflügeln. Diese Werbeerfolge sind das Resultat einer visionären und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Auftraggeberinnen und Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen. Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen stellvertretend für die großen Leistungen, die am Medien- und Wirtschaftsstandort Österreich täglich von professionellen und eng zusammenarbeitenden Teams erbracht werden. Wir danken für das Vertrauen in die ORF-Medien und gratulieren allen Ausgezeichneten und Nominierten herzlich.“

ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm: „Große Werbeerfolge sind nur im Team möglich. Die ORF-Enterprise bietet mit den Qualitätsmedien des ORF die Plattform, um die Menschen in Österreich wirksam und effektiv mit Botschaften zu erreichen. Kreative Exzellenz, treffsichere Mediaplanung und beeindruckende Produktionen sind Auftraggeberinnen und Auftraggebern mit Weitblick zu verdanken. Mit allen an großen Werbeerfolgen Beteiligten verbindet uns der hohe Qualitätsanspruch und die Bereitschaft die Extrameile zu gehen. Die ausgezeichneten Arbeiten des heutigen Abends entstanden unter teils schwierigen Rahmenbedingungen in Lockdowns und sind das Ergebnis hoher Flexibilität und beeindruckenden Engagements. Wir gratulieren den Preisträgerinnen und Preisträgern, die eindrucksvoll zeigen, wie beispielgebend Herausforderungen im Team gelöst werden.“

Hornbach Sieger in allen Kategorien, alle Auszeichnungen beim ORF-Onward für Artworx

Als strahlender Sieger des Abends geht Hornbach hervor und holt sich den ORF-„Top Spot“ und ORF-Onward in Gold sowie den ORF-Werbehahn in Bronze. Am gemeinsamen Erfolg sind Heimat Berlin und Mediaplus sowie die Produktionsfirmen Tony Petersen Film, Loft Studios Berlin und Artworx beteiligt. Damit kann Hornbach durch das exzellente Teamwork mit den Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen alle Nominierungen in Auszeichnungen umwandeln.

Mediaplus, kürzlich beim Media Award als „Agency of the Year“ ausgezeichnet, punktet bei den ORF-Awards dreifach und geht als meistprämierte Mediaagentur des Abends hervor. Mit Heimat Berlin holt Mediaplus zweimal Gold und einmal Bronze für Hornbach. Das Erfolgsgespann macht Heimat Berlin zur Kreativagentur mit den meisten Awards des Abends.

Bei den Produktionsfirmen zeigt Artworx mit einer bisher einzigartigen Leistung in der Geschichte der ORF-Awards auf. An sämtlichen Auszeichnungen des ORF-Onward ist Artworx beteiligt und wird mit Gold für Hornbach, Silber für Coca-Cola und Bronze für Audi prämiert.

69 Jurorinnen und Juroren bewerteten 219 Einreichungen

Die Jury für den ORF-Onward setzte sich aus Birgit Becher (Porsche Media & Creative), Thomas Bokesz (IPG Mediabrands), Inez Czerny (Media 1), Diego del Pozo (Tunnel 23), Marcello Demner (DMB.), Karin Fauland (Engage Datasolution), Peter Grischany (Mediacom), Stefan Lippert (Rosenberg GP), Anna Mösenlechner (Porsche Austria), Mirko Popofsits (Wavemaker), Thomas Saliger (XXXLutz), Martin Schipany (Stadt Wien), Sonja Schneeweis (Österreich Werbung), Pauline Schreuder (Nespresso), Melanie Schrieber (Billa), Elisabeth Spenger (Erste Group), Markus Tückmantel (Artworx) und Niklas Wiesauer (Mindshare) zusammen.

Über die besten Spots im ORF-Fernsehen, die mit dem ORF-„Top Spot“ ausgezeichnet werden, entschieden Thomas Andreasch (Film Factory), Sibylle Blümel (Wavemaker), Martin Böhm (MG Sound Studios), Christoph Bösenkopf (Wirz Werbeagentur), Robert Dassel (Aandrs), Mariusz Jan Demner (DMB.), Johannes Friewald (Hornbach), Jürgen Haiden (Cosmix Media), Petra Hofstätter (Dentsu X), Dieter Holly (Tonstudio Holly), Andrea Kainz (Mediacom), Sebastian Kainz (Ogilvy & Mather), Michael Kapfer (GGK Mullen Lowe), Thomas Kiennast (Das Rund), Marc Kobza (Kobza and the hungry Eyes), Myron Kohut (Österreichische Post), Josef Koinig (Jung von Matt Donau), Maja Kölich (Erste Bank und Sparkasse), Nina Mahnik (Mondelez), Thomas Mayer (PPM Filmproductions), Markus Mazuran (Wien Nord Serviceplan), Rut Morawetz (A1), Axl Newrkla (Wiener Klappe Filmproduktion), Daniela Rager (Ela Productions), Bernhard Redl (Mediaplus), Tanja Sourek (Magenta Telekom), Andreas Spielvogel (DDB Wien), Christian Strassner (Retale Marketing), Sebastian Walter (Satisfiction Media) und Elisabeth Weber-Eberhardt (Media.at).

Um die Gewinner des ORF-Werbehahn zu ermitteln, spitzten als Jurymitglieder ihre Ohren: Thorsten Beyer (Dentsu), Cornelius Dix (Cosmix Media), Elmar Gassner (XXXLutz), Michael Göls (Havas Media), Leopold Hamidi-Grübl (Mindshare), Ronald Hochmayer (Mediaplus Austria), Paul Holcmann (Springer & Jacoby), Marcus Hornek (Ogilvy & Mather), Clemens Kloss (Tic-Music Tonstudio), Clemens Marx (Marx Tonkombinat Arbeitergasse), Franz Merlicek (Merlicek & Partner), Eva Oberdorfer (We Make Stories), Simon Pointner (Heimat Wien), Ines Schiemann (Blautöne Motion Picture Sound), Christian Schmid (Hornbach), Werner Singer (Jung von Matt Donau), Mario Stadler (Erste Bank und Sparkasse), Alistair Thompson (DMB.), Sabine Toifl (Wiener Städtische Versicherung), Matthias Wondrak (Soundfeiler) und Georg Zumann (Innenhofstudios).

Die Gewinner des ORF-„Top Spot“ 2022 Gold Auftraggeber: Hornbach Titel: Es scheint unmöglich. Bis Du es machst. Kreativagentur: Heimat Berlin Mediaagentur: Mediaplus Produktion: Tony Petersen Film Silber Auftraggeber: McDonald‘s Titel: Happy Mail Box Kreativagentur: DDB Wien Mediaagentur: OMD Mediaagentur Produktion: PPM Next, MG Sound Bronze Auftraggeber: Darbo Titel: Der Ort des Fruchtgenusses Kreativagentur: DMB. Mediaagentur: Media 1 Produktion: PPM Next, MG Sound Die Gewinner des ORF-Werbehahn 2022 Gold Auftraggeber: Leopold Museum Titel: Wie wirst Du Dich fühlen? Kreativagentur: Jung von Matt Donau Mediaagentur: Leopold Museum Produktion: Soundfeiler Silber Auftraggeber: Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise, RMS Austria Titel: Werbewunder Radio Kreativagentur: Angelika Igler Mediaagentur: ORF-Enterprise Produktion: Marx Tonkombinat Arbeitergasse Bronze Auftraggeber: Hornbach Titel: Credo Kreativagentur: Heimat Berlin Mediaagentur: Mediaplus Produktion: Loft Tonstudios Berlin Die Gewinner des ORF-Onward 2022 Gold Auftraggeber: Hornbach Titel: Erleben Sie Hornbach Kreativagentur: Heimat Berlin Mediaagentur: Mediaplus Produktion: Artworx Silber Auftraggeber: Coca-Cola Titel: Open to Better: Unsere Vorsätze 2021 Kreativagentur: Obscura Mediaagentur: Mediacom Produktion: Artworx Bronze Auftraggeber: Audi Titel: Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron Kreativagentur: Thor, Artworx Mediaagentur: Porsche Media & Creative Produktion: Artworx

Alle Gewinnerarbeiten sind online auf

https://enterprise.ORF.at/awards/orf-awards zu finden.

