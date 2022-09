Stephan Eberharter, Verena Scheitz, Annemarie Schratter-Sehn und Andreas Ferner am 23. September bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 23. September 2022, sind der vierfache Olympia-Medaillengewinner und dreifache Weltmeister Stephan Eberharter gemeinsam mit Kabarettistin, Schauspielerin, Moderatorin und Hunde-Mama Verena Scheitz (die beiden präsentieren am 24. September „Die große Alpen-Radtour“ in ORF 2), Radioonkologin und Magnetiseurin Univ. Doz. Dr. Annemarie Schratter-Sehn, die durch bloße Berührung heilt, sowie Kabarettist und Lehrer Andreas Ferner um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Ski-Superman Stephan Eberharter, der mit 21 Jahren bereits Doppelweltmeister war und dem zwölf Jahre später diese Leistung nochmals gelang – zudem gewann er einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze bei Olympischen Spielen – erzählt, wieso er trotz seiner Erfolge zwischenzeitlich aus dem ÖSV- Weltcup-Kader flog. Und er erklärt, wie Sieger denken. Ins Studio kommt er gemeinsam mit Verena Scheitz– was die beiden verbindet, erzählen sie in „Vera“.

Als Radioonkologin am Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital entdeckte Annemarie Schratter-Sehn, dass sie Nebenwirkungen von Strahlentherapien sowie körperliche und seelische Erkrankungen sowohl durch Berührung des Körpers als auch durch bestimmte Handbewegungen oberhalb des Körpers heilen kann. Zwanzig Jahre lang suchte die überzeugte Schulmedizinerin nach wissenschaftlichen Hintergründen für dieses Phänomen. Sie erklärt, dass ihre Techniken des Magnetismus auch die Selbstheilungskräfte von Patientinnen und Patienten wecken können. Außerdem erzählt sie bei Vera Russwurm, wie sie einst als langjährige Chefärztin ihrer Abteilung von der ärztlichen Direktion Wien den Hinweis bekam: „Tun sie es, aber reden sie nicht darüber“.

Einst zum „Lehrer des Jahres“ gewählt, füllt Andreas Ferner heute Kabarettsäle. Stoff gibt es für den engagierten HAK-Lehrer zur Genüge – schöpft er doch aus dem selbst erlebten Lebens- und Berufswahn mit Pubertierenden.

