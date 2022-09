Altbundespräsident Dr. Heinz Fischer unterstützt Alexander Van der Bellen bei seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit

In einer Videobotschaft appelliert Fischer an die Österreicherinnen und Österreicher: „Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!“

Wien (OTS) - In einer Videobotschaft hat Altbundespräsident Dr. Heinz Fischer heute seine Unterstützung für Alexander Van der Bellen öffentlich gemacht. Heinz Fischer spricht sich deutlich für eine weitere Amtszeit von Alexander Van der Bellen aus.

Fischer: „Dr. Van der Bellen hat diese Aufgabe wirklich gut wahrgenommen und erledigt. Man hat sich sicher gefühlt bei diesem Bundespräsidenten und er hat Erfahrungen gesammelt, was besonders wichtig ist.“

Weiters appelliert Fischer an die Österreicherinnen und Österreicher: „Meine erste Bitte an Sie ist, das Wahlrecht nicht wegzuwerfen und von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.“



Zum Schluss findet Fischer auch sehr persönliche Worte: „Ich habe am 9. Oktober Geburtstag. Ich habe einen Wunsch zum Geburtstag und Sie könnten mir helfen, dass er in Erfüllung geht. Danke.“



Der Verein Gemeinsam für Van der Bellen bedankt sich bei Fischer für die wichtige Unterstützung im Wahlfinale. Wahlkampfleiter Martin Radjaby-Rasset: „Heinz Fischer war 12 Jahre Bundespräsident und er weiß genau, welche Personen für das Amt geeignet sind. Seine Unterstützung für Alexander Van der Bellen hat daher großes Gewicht. Ich schließe mich dem Appell von unserem Altbundespräsidenten an: Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und schaffen Sie Klarheit am 9. Oktober.“



Die Erklärung von Heinz Fischer im Wortlaut:



Meine sehr geehrten Damen und Herren!

In Österreich haben wir das Recht,

den Bundespräsidenten direkt zu wählen.

Diese Wahl findet am 9. Oktober statt.

Und meine erste Bitte an Sie ist,

das Wahlrecht nicht wegzuwerfen

und von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Und Sie werden nicht überrascht sein.

Mich interessiert diese Wahl natürlich.

Ich bin sehr interessiert am Ausgang dieser Wahl.

Und ich habe auch eine klare Meinung zu dieser Wahl, nämlich

dass der Bundespräsident,

der in den sechs Jahren, die hinter uns liegen, im Amt

war, also Dr. Van der Bellen, diese Aufgabe wirklich gut

wahrgenommen und erledigt hat.

Man hat sich sicher gefühlt bei diesem Bundespräsidenten

und er hat Erfahrungen gesammelt, was besonders wichtig ist.

Daher ist die Chance, einen erfahrenen,

einen bewährten Bundespräsidenten zu nehmen, eine Chance,

die auch genützt werden soll.

Umso mehr als Professor Van der Bellen,

der auch auf dem internationalen Parkett inzwischen bekannt

und geschätzt ist, was gerade auch in den letzten Wochen sichtbar wurde.

Also jeder muss für sich selbst entscheiden.

Aber wenn ich einen Rat geben darf und eine Meinung äußern darf,

dann wäre es gut für unser Land, wenn noch weitere sechs Jahre Kontinuität

durch Van der Bellen folgen würden.



Soweit mein Rat.

Und ich habe am 9. Oktober Geburtstag.

Ich habe einen Wunsch zum Geburtstag

und Sie könnten mir helfen, dass er in Erfüllung geht.

Danke.



