MYFLEXBOX erweitert Netzwerk mit GLS

Weiterer internationaler Paketdienst an Bord

Salzburg (OTS) - Das anbieterunabhängige Smart-Locker-Netzwerk MYFLEXBOX bietet ab sofort noch mehr Serviceleistungen für Kund:innen: Dank einer Kooperation mit GLS können Paketempfänger:innen ihre Sendungen von GLS direkt in eine MYFLEXBOX liefern lassen. Die Abholung ist kontaktlos und rund um die Uhr möglich. Retouren und ein schneller Versand sind garantiert. MYFLEXBOX Das Unternehmen beweist damit einmal mehr: Mit starken Partnern, einer einzigartigen Softwarelösung und einem motivierten Team lässt sich die Smart City-Logistik Österreichs nachhaltiger gestalten und durch die Vermeidung unnötiger Wege CO2-Emissionen reduzieren.



Bei MYFLEXBOX stehen alle Zeichen auf Wachstum: Mittlerweile gibt es an mehr als 320 Standorten in ganz Österreich Smart Locker, mit denen das kontaktlose Empfangen, Versenden und Retournieren von Paketen und Waren rund um die Uhr möglich ist. Damit Endkund:innen von noch mehr Serviceleistungen profitieren, hat MYFLEXBOX eine Kooperation mit GLS gestartet. Das Unternehmen steht für kurze Regellaufzeiten, eine hohe Qualität und eine flächendeckende Zustellung weltweit. „Für GLS steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Wir sind hochkonzentriert, unsere strengen Standards beizubehalten und legen größten Wert darauf, unseren Kund:innen durchgehend einen erstklassigen Service zu bieten und die Zustellung für sie so angenehm wie möglich zu gestalten. Das machen wir zum einen mit einer Reihe an digitalen Lösungen, zum anderen mit verschiedenen Zustelloptionen, die den Empfänger:innen größtmögliche Flexibilität bieten. Die Zusammenarbeit mit MYFLEXBOX ist ein konsequenter Schritt, die Empfangsmöglichkeiten unserer Kund:innen zu optimieren“, so Managing Director Christian Schöninger.

Hohe Flexibilität rund um die Uhr

Nach einer sehr kurzen Pilotphase startete bereits der Roll-out auf alle MYFLEXBOX-Standorte. Ab sofort kann die MYFLEXBOX als Wunsch-Abholstelle ausgewählt werden. Paketempfänger:innen können die Zustellverfügung online oder per Anruf im GLS Kundenservice erteilen. Weiters können GLS- und GLS One-Kund:innen ihre Pakete auch direkt an die MYFLEXBOX liefern lassen. MYFLEXBOXEN sind zudem Paketaufgabestellen. „Wir sind stolz, mit GLS einen weiteren führenden Paketdienstleister Österreichs mit an Bord geholt zu haben. Damit bieten wir Kundinnen und Kunden noch mehr Flexibilität. Unser starkes Wachstum, auch in Bezug auf die Standorte, bestätigt erneut, dass unser offener Ansatz absolut richtig ist.“, freut sich Peter Klima, Co-Founder und CTO bei MYFLEXBOX.

Starker unabhängiger Partner

Diese unabhängige Lösung macht das Corporate-Startup der Salzburg AG zu einem etablierten Player im Bereich City-Logistik und Smart City in Österreich. „Das Start-up setzt verstärkt auf den Ausbau der Partnerschaften mit Logistikern und dem E-Commerce. Mit Jahresende stehen Händler:innen nach erfolgreicher Integration österreichweit bis zu 400 MYFLEXBOX-Standorte zur Verfügung. „Wir wollen den E-Commerce in Österreich auf das gleiche Level bringen wie Amazon, das den Branchenstandard darstellt. Dabei punkten wir mit unserem großen Netzwerk und bieten neben der Click-&-Collect-Abholung auch 24-Stunden-Retouren an“, erklärt Lukas Wieser, Co-Founder und CEO.

Über MYFLEXBOX

MYFLEXBOX ist ein Smart City-Unternehmen der Salzburg AG mit dem Ziel, langfristig den Abholzettel im Briefkasten zu ersetzen. Endkund:innen können mit MYFLEXBOX 24/7, bequem und kontaktlos Pakete sowie Waren empfangen, versenden und sogar retournieren. Der Spezialist für die letzte Meile hat sich mit aktuell 300 Standorten zum größten anbieterunabhängigen Smart Locker-Netzwerk in Österreich und somit zu einem etablierten Player im Bereich Smart City entwickelt. Bis Ende 2025 soll das Netz rund 1.000 Standorte umfassen. MYFLEXBOX leistet durch die Vermeidung unnötiger Wege einen wertvollen Beitrag, nicht nur Zeit und Stress zu vermeiden, sondern auch die Logistik effizienter, smarter und nachhaltiger zu machen. Mit Herbst 2022 expandiert das österreichische Unternehmen nach Deutschland.

Über die GLS Gruppe

Die GLS-Gruppe ist einer der größten unabhängigen Paketdienstleister in Europa mit einer starken lokalen Präsenz und Marktkompetenz in fast allen Ländern des Kontinents. Sie operiert außerdem über hundertprozentige Tochtergesellschaften in Kanada und an der Westküste der USA innerhalb eines GLS-Netzwerks. . Das GLS-Netzwerk umfasst mehr als 40 Länder und besteht aus120 zentralen und regionalen Umschlagspunkten und rund 1.600 Depots, die von etwa 37.000 Fahrzeugen für die Zustellung auf der letzten Meile und 4.500 Fernlastern unterstützt werden. Diese Aufstellung bietet dem Unternehmen Netzwerkresilienz, die erforderliche Flexibilität und eine erweiterte Reichweite. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte GLS einen Rekordumsatz von 5 Milliarden Euro und stellte marktübergreifend 870 Millionen Pakete zu. Weitere Informationen finden Sie unter www.gls-group.com

