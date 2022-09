Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures zu "20 Jahre Pink Ribbon in Österreich"

Vorsorge, Achtsamkeit und Enttabuisierung als gemeinsame Zielsetzung

Wien (PK) - Anlässlich des internationalen Brustkrebstages findet auf Einladung der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe am 30. September 2022 ein Jubiläumsevent zu "20 Jahre Pink Ribbon in Österreich" in der Hofburg statt. "20 Jahre Pink Ribbon in Österreich ist eine Geschichte der Bewusstseinsbildung und Enttabuisierung einer Krankheit, die jährlich 5.600 Frauen in unserem Land mit voller Wucht trifft. Dank der Pink-Ribbon-Initiative sind diese Frauen und ihre Familien nicht alleine, sie erfahren zu Recht unsere volle Solidarität und unsere uneingeschränkte Empathie", so Bures.

Das österreichische Parlament und Pink Ribbon verbindet eine langjährige und enge Zusammenarbeit. Es spielt seitdem eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung der medizinischen Rahmenbedingungen etwa durch das beschlossene nationale Brustkrebsfrüherkennungsprogramm. Außerdem wird das Hohe Haus seit 2011 mit der symbolträchtigen rosa Schleife geschmückt. Das geht auf eine Initiative der damaligen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zurück. "Mit Pink Ribbon am Parlament wird seitdem klar gemacht, dass der Kampf gegen Brustkrebs keine Privatsache ist, sondern ein öffentliches Anliegen - über alle Parteigrenzen hinweg", hielt Doris Bures fest.

"Als ‚Pink-Ribbon-Botschafterin‘ der ersten Stunde ist es mir seit Langem ein Anliegen, konsequent für Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Enttabuisierung im Zusammenhang mit Brustkrebs öffentlich einzutreten - dieser Fokus darf auch und gerade in Zeiten massiver multipler Krisen nicht vernachlässigt werden", meinte die Zweite Nationalratspräsidentin. (Schluss) red

Fototermin: Pink Ribbon am Parlament

mit Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures, Klubvorsitzenden und Gesundheitssprechern aller Parteien

Zeit: 30. September 2022, 9.30 Uhr

Ort: Josefsplatz vor der Hofburg

Festveranstaltung "20 Jahre Pink Ribbon in Österreich"

Zeit: 17.00

Ort: Hofburg/Zeremoniensaal

