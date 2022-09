Anzahl der Breitbandanschlüsse konstant auf hohem Niveau, Anstieg bei Datenvolumina hält unvermindert an

RTR veröffentlicht Telekom Monitor mit Marktzahlen für das 1. Quartal 2022

Wien (OTS) - Mehr als 13 Millionen Breitbandanschlüsse wurden im 1. Quartal 2022 in Österreich verzeichnet, wie aus dem aktuellen RTR Telekom Monitor für das 1. Quartal 2022 hervorgeht. „Rund 2,6 Millionen Breitbandanschlüsse werden über Festnetz realisiert, rund 10,6 Millionen über Mobilnetze“, informiert Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, und ergänzt, „vergleicht man die Werte aus den vier letzten Quartalen, stellen wir fest, dass sich die Anzahl der Breitbandanschlüsse in Österreich bei rund 13 Millionen einpendelt. Gerade bei den hochbreitbandigen Diensten wie beispielsweise im Spielebereich steigt Nachfrage und Nutzung. Wer hier aktiv ist, sollte mittelfristig über einen Glasfaseranschluss nachdenken. Denn trotz des hohen Verbrauches insgesamt ist die aktive Nutzung von Glasfaseranschlüssen in Österreich noch viel zu niedrig.“



Österreicher:innen sind nach wie vor „datendurstig“: Verbrauch bei Datenvolumina steigt



Der Datenkonsum stieg gegenüber dem Vorquartal im 1. Quartal 2022 um rund 4 Prozent von 2.291 Petabyte auf insgesamt 2.386 Petabyte. 1.484 Petabyte wurden im 1. Quartal über Festnetz konsumiert, 902 Petabyte über Mobilnetze. „Für den kontinuierlichen Anstieg des Datenverbrauchs gibt es viele Gründe. Wir alle nutzen immer häufiger, länger und überall tagtäglich digitale Services. Es gibt mittlerweile viele Dienste, die viel oder sehr viel Datenvolumen schlucken, wie beispielsweise Portale mit hochauflösenden Filmen oder Virtual-Reality-Apps, aber auch Social-Media-Apps, da die Inhalte im Hintergrund ständig aktualisiert und daher neu geladen werden“, erklärt Steinmaurer. „Es liegt daher eindeutig auf der Hand, dass der Datenverbrauch auch in Zukunft weiter steigen wird“, so Steinmaurer abschließend.



Der RTR Telekom Monitor (interaktive Grafiken und PDF-Dokument) ist unter https://www.rtr.at/telekom-monitor-q12022 auf der Website der RTR veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten auf Quartalsbasis zu Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen. Die Daten zu den Grafiken sind im Open Data Bereich auf der Website der RTR abrufbar.



Über die RTR



Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Medien“ (Wolfgang Struber) sowie „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.





Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

MMag. Daniela Andreasch

Pressesprecherin Telekommunikation und Post

+43 1 58058 - 401

daniela.andreasch @ rtr.at

www.rtr.at

https://twitter.com/RTRTelekomPost