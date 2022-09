AVISO: „Langer Tag der Flucht“ im Café Baharat

Wien (OTS) - Das Café Baharat des Wiener Hilfswerks freut sich auf eine neuerliche Kooperation mit der UNHCR Österreich am „Langen Tag der Flucht“ und lädt am 30.09.2022 Schüler/innen zur Lesung von Franz Paul Horn „Über die Grenzen“ mit anschließender Diskussion ein.



Flucht, Menschenrechte und Zusammenleben stehen im Mittelpunkt des „Langen Tags der Flucht“, der am 30. September in ganz Österreich stattfindet. Initiiert wurde der „Lange Tag der Flucht“ vom UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR, mittlerweile sind Dutzende NGOs, zivilgesellschaftliche Initiativen, Kunst- und Kulturinstitutionen sowie Sportvereine mit unterschiedlichen Programmpunkten als Veranstalter dabei.

Lesung von Franz Paul Horn im Café Baharat

Im Café Baharat liest Franz Paul Horn aus seinem Buch "Über die Grenzen" und diskutiert mit Schülerinnen und Schülern über Themen wie Reisen und Flucht. Das Buch schildert die Erfahrungen von der Reise von Paul aus Wien im Sommer 2015 sowie von Malek aus Afghanistan und Filip aus Syrien, die ebenfalls aus ihrer Heimat aufbrechen. In harten Schnitten erzählt Franz Paul Horn die Geschichten der drei jungen Männer. Sie reisen aufeinander zu, passieren die gleichen Orte, doch ihre Erfahrungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Am Ende kreuzen sich ihre Wege in Österreich.



Über die Grenzen – Wien, Damaskus, Kabul: Drei wahre Geschichten von Reise und Flucht.

Lesung & Diskussion für Jugendliche ab 14 Jahren (mit Anmeldung)

Datum: Freitag, 30. September 2022, 09:00–12:30 Uhr

Ort: Café Baharat, Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.langertagderflucht.at

Baharat

Seit 2019 betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Trainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung. Weitere Informationen: www.baharat.wien

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

