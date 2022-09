Einladung Pressekonferenz Austrian Health Report II

Wem vertrauen die Österreicher:innen in Gesundheitsfragen? Wird nur behandelt, wer es sich leisten kann? Und wie beurteilen medizinische Fachkräfte das Gesundheitssystem?

Wien (OTS) - In repräsentativen Umfragewellen ab Frühsommer 2022 im Auftrag von Sandoz wurden der Gesundheitszustand der Österreicher:innen, Auswirkungen der Pandemie, Vertrauen in Medikamente und das Gesundheitssystem erhoben – sowohl in der breiten Bevölkerung als auch bei medizinischem Fachpersonal. Die Ergebnisse werden in einem Gesundheitsreport – dem Austrian Health Report 2022 – gebündelt.

Wir laden Sie zur Präsentation der zweiten Befragungswelle (August 2022) mit aktuellen Ergebnissen zu den Schwerpunkten Versorgungssicherheit und Information und Sicht der Health Care Professionals am 29. September 2022 ein.

Dr. Reinhard Raml/IFES erläutert ausgewählte Ergebnisse der Studie, Dr. Johannes Steinhart/Österreichische Ärztekammer analysiert Herausforderungen und Barrieren der Ärzteschaft im Gesundheitssystem, Dr. Wolfgang Andiel/Sandoz zeigt wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen für Versorgungssicherheit aus Sicht der Pharmaindustrie auf.



Wann: Donnerstag, 29. September 2022, 10 – 11 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Wir freuen uns, Sie bei diesem Termin begrüßen zu dürfen und bitten jedenfalls um Anmeldung unter E: presse @ austrianhealthreport.at.

Die Pressekonferenz wird auch als Live-Stream übertragen. Bei Interesse an einer Online-Teilnahme senden wir Ihnen gerne am Vortag der Veranstaltung den entsprechenden Link zu.

