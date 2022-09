Erstes internationales Symposium „Music Therapy with Families”

Von 23. bis 25.9.2022 an der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Wien (OTS) - Das internationale Symposium „Music Therapy with Families“ (23. bis 25.09.2022) widmet sich speziell dem komplexen Arbeitsfeld der musiktherapeutischen Arbeit mit Bezugspersonen, Angehörigen und der Familie quer über die gesamte Lebensspanne: von der musiktherapeutischen Arbeit mit Kindern und ihren Familien bis hin zur Arbeit mit älteren Menschen und ihren Angehörigen.

Internationale Expert_innen berichten zu vielfältigen Themengebieten und geben Einblicke in die musiktherapeutische Praxis und Forschung. So werden wichtige Kernthemen dieser Arbeit wie die Auseinandersetzung mit der eigenen therapeutischen Haltung, multidisziplinäres Arbeiten oder diverse familiäre Identitäten beleuchtet und diskutiert, Workshops stellen einzelne Ansätze vor und auch die Perspektive der behandelten Personen und Angehörigen wird miteinbezogen. Anschließend an das Symposium bietet ein „Netzwerktag“ die Möglichkeit zum Austausch und eigene Erfahrungen einzubringen.



Weiterführende Informationen, das Programm und Details zur Anmeldung unter: www.mdw.ac.at/mt-family

Die Tagungssprache ist Englisch.

Datum: 23. bis 25.09.2022

Ort: mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und Online

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Eva Phan Quoc

Senior Scientist, stv. Institutsleitung

Wiener Zentrum für Musiktherapie-Forschung, Institut für Musiktherapie

Tel: +43-1-71155-3952

E-Mail: phan-quoc @ mdw.ac.at



Dr.in Doris Piller

mdw Presse/Büro der Rektorin

Tel.: +43 1 71155-7430

E-Mail: piller @ mdw.ac.at