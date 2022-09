DDSG Blue Danube zeigt Graffitis während der Street Art River Cruise

Jeden Sonntag können Graffitis am Wiener Donaukanal vom DDSG Schiff aus bewundert werden. Am 1. Oktober auch im Rahmen der Langen Nacht der Museen.

Wien (OTS) - Auf dieser etwas anderen Reise entlang des Donaukanals, eröffnet sich ein einzigartiger Blick auf die urbane Kunstszene mit ihren Graffitis. Die Entstehungsphase dieses „Museums der besonderen Art“ liegt bereits in den 1980er Jahren, als eine junge Szene begann an den begrenzenden Mauern künstlerisch tätig zu werden. Nirgendwo anders in Wien kann man diese besonderen Bilder in dieser Dichte bewundern. Die Street Art River Cruise wird immer sonntags im Rahmen der City Cruise angeboten. In etwas mehr als eine Stunde erzählen Street Art Experten der Levin Statzer Foundation Wissenswertes zur Geschichte der Graffiti, zu den Wandbildern und deren Künstler:innen. Zum Thema DDSG Blue Danube entstand vor einigen Wochen auch ein neues Wandbild, welches im Original oder vielleicht sogar überarbeitet auf der Route stromaufwärts bestaunt werden kann.

Im Rahmen der Langen Nacht der Museen, am Samstag dem 1. Oktober, wird die MS Wien um 18:00 Uhr zur ersten von insgesamt 4 Street Art River Cruise Fahrten vom Wiener Schwedenplatz ablegen. Alle rund 630 Museen die an der Aktion des ORF teilnehmen sind an diesem Tag mit einem Ticket zu besuchen.

„Durch die Street Art River Cruise erweitert sich das Spektrum der Langen Nacht der Museen, sie bietet den Kunst- und Kulturinteressierten auch eine neue Perspektive auf Wien“, erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

„Eine Fahrt durch die wahrscheinlich längste Open Air-Galerie Österreichs, zeigt den Donaukanal und seine Street Art Kunstwerke aus einem besonderen Blickwinkel“, ergänzt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Im Gedenken an Levin Statzer (1975-2005) gründeten Familie und Freunde den Kunstverein Levin Statzer Urban Art, um in seinem Sinne Künstler und Projekte aus dem Bereich Street / Urban Art zu fördern www.levin-statzer.at

Street Art River Cruise, immer sonntags im Rahmen der City Cruise vom 25.9. – 30.10.2022, Abfahrt 16:00 Uhr Schiffstation Wien / City Schwedenplatz - Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien. Dauer 1:15 Minuten, Preis € 33,- Erwachsene, € 22,- Kinder von 10 – 15 Jahren

Lange Nacht der Museen - Street Art River Cruise, am 1.10.2022, Abfahrten um 18:00 Uhr, 19:45 Uhr, 21:15 Uhr und 22:45 Uhr bei Schiffstation Wien / City Schwedenplatz - Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien. Dauer 1:15 Minuten, Preis des Lange Nacht der Museen-Tickets: € 15,- Erwachsene, € 12,- Ermäßigt, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Erhältlich an der Verkaufsstelle Wien / Schwedenplatz. Reservierungen sind nicht möglich. Alle Details unter: https://langenacht.orf.at/museum/bl/wien/li/street-art-river-cruise

DDSG Blue Danube bietet in Wien mehrmals täglich City Cruise und Große Donaurundfahrten an.

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb und ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Teuschl

DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH

Presse- und Medienarbeit

Mobil: +43 664 625 80 65

E-Mail: peter.teuschl @ ddsg-blue-danube.at

www.ddsg-blue-danube.at