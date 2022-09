Sechs Nürnberger Quartiere mit dem digitalen Guide entdecken (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Altstadt bietet seinen Gästen viele touristische Attraktionen wie die Kaiserburg oder die Lorenzkirche. Doch auch die Quartiere rund um die bekannten Bauwerke laden die Besucherinnen und Besucher der Stadt dazu ein, entdeckt zu werden. Mit einer webbasierten App macht die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) Unbekanntes sichtbar und zeigt neue Seiten der Innenstadt, vom besonderen Boutique-Hotel bis zum geheimen Foto-Spot. Seit neuestem sind mit dem sechsten Quartier, dem Lorenzer Platz, alle vorerst geplanten Quartiere veröffentlicht.

Unter https://quartiere-nuernberg.de können Besucherinnen und Besucher Nürnberg mit der Web-App "Nürnberger Quartiere" erleben. Durch kurze Texte, Videos, Bilder und Audiodateien erfährt der Gast Geschichten über die außergewöhnlichen Orte und Persönlichkeiten dahinter. Ab sofort stehen die Quartiere "Weinmarkt", "Augustinerhof", "Jakobsmarkt", "Handwerkerhof", "Burgviertel" und "Lorenzer Platz" auf der mobiloptimierten Webseite zur Verfügung. Dabei sind in jedem Quartier die Spots den Kategorien "Kulinarik", "Museen & Galerien", "Geschichte & Sehenswürdigkeit", "Übernachten", "Shopping" und "Kurioses" zugeordnet.

Die CTZ lädt ein, Nürnberg mit seiner breiten Palette an Gastronomie, Handel und Kultur neu zu entdecken. Besondere Geschichten, Anekdoten und Couponsfür beispielsweise einen vergünstigten Museumseintritt oder für kleine Leckereien runden das Erlebnis ab. Konzipiert ist die Web-App für alle Besucherinnen und Besucher der Stadt. Sie ist speziell für die Anwendung auf dem Smartphone ausgerichtet und beabsichtigt, sich während eines Besuchs der Innenstadt inspirieren zu lassen. Um die Web-App für internationale Touristinnen und Touristen sowie für Messe- und Kongress-Gäste zugänglich zu machen, sind alle Quartiere ab sofort auf Englisch verfügbar.

Die digitale Kampagne "Nürnberger Quartiere" ist ein Projekt der Nürnberger City Werkstatt, einer gemeinsamen Initiative des Wirtschafts- und Wissenschaftsreferats der Stadt Nürnberg und der IHK Nürnberg für Mittelfranken zur Belebung und Weiterentwicklung der Altstadt.

