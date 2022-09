Taucher/Nevrivy (SPÖ): Klares Bekenntnis zu Lückenschluss im Regionenring und Nordostumfahrung

Beschlussanträge der FPÖ und ÖVP im Wiener Gemeinderat sind überflüssig

Wien (OTS/SPW-K) - Für den SPÖ-Klubvorsitzenden Josef Taucher und den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) ist klar: „Wenn wir den Transitverkehr um die Stadt lenken und eine echte Entlastung für die verkehrsgeplagten Wiener:innen wollen, braucht es den Lückenschluss im Regionenring und damit die Nordostumfahrung. Die Position des Wiener Gemeinderats ist unverändert – zwei Drittel der Mandatar:innen des Wiener Gemeinderats haben sich für das Projekt ausgesprochen. Daran ändert auch das Vorgehen des ÖVP-Finanzministers Magnus Brunner nichts. Die von der ÖVP und FPÖ eingebrachten Beschlussanträge sind daher überflüssig.“



„Schon jetzt fahren jeden Tag 230.000 Fahrzeuge auf der Südosttangente. Eine Umfahrung würde diese spürbar entlasten, ohne Umfahrung wird der gesamte Transitverkehr weiterhin durch Wien geführt - 900.000 LKW pro Jahr“, sagt Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt. Die Nordostumfahrung ist für die Donaustädter:innen alternativlos. „Seit Jahren warten die Donaustädter:innen auf die dringend notwendige Verkehrsentlastung. Die S1 ist beschlossen und baureif“, so Nevrivy.

Die Donaustadt ist der am schnellsten wachsende Bezirk. Pro Jahr ziehen rund 4.000 Bewohner:innen zu. Für diese braucht es Wohnungen, Arbeitsplätze, Schulen und Kindergarten – und damit verbunden eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur.



„Wenn wir diese Stadt weiterentwickeln wollen, braucht es kluge Infrastrukturmaßnahmen. Als Donaustädter wünsche ich mir für meinen Bezirk leistbaren Wohnraum, attraktive Arbeitsplätze, Schulen und Kindergärten, den Ausbau der Rad- und Fußwege, ein dichtes Öffi-Netz uvm. Mit der Nordostumfahrung und dem Lückenschluss im Regionenring schaffen wir die Voraussetzungen dafür und entlasten die Wiener:innen“, sagt Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender.

Das Vorgehen des ÖVP-Finanzministers Magnus Brunner ist für Taucher nicht nachvollziehbar. „Dass Brunner das Asfinag-Programm ohne die Nordostumfahrung unterzeichnet, ist ein Kniefall vor den Grünen. Vor allem aber fällt er mit dieser Vorgehensweise seinen Wiener ÖVP-Parteikolleg:innen in den Rücken. Und wieder ist man sich in der ÖVP uneinig und trägt die internen Querelen auf dem Rücken der Wiener:innen aus“, so Taucher abschließend.

