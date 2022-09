Serge Lupas ist neuer CEO von Cyclomedia

Zaltbommel, Niederlande (ots/PRNewswire) - Frank Pauli tritt als CEO zurück und dem Aufsichtsrat bei

Nach neun Jahren an der Spitze tritt Frank Pauli (63) als CEO von Cyclomedia zurück. Das Unternehmen hat Serge Lupas (55) zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt zum 1. Oktober die Leitung von Frank Pauli. Serge Lupas bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, die er als CEO bei Informationsdienstleistern auf der ganzen Welt wie Kantar Media und Tiscali sowie bei Beratungsunternehmen AlixPartners und McKinsey erworben hat.

Im Laufe von Frank Paulis Amtszeit als CEO hat sich Cyclomedia zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der präzisen 360°-Visualisierung von Umgebungen auf Straßenniveau und von Dateneinblicken entwickelt. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen eine starke Wettbewerbsposition erarbeitet und ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt, mit dem es Kunden in ganz Europa und Nordamerika bedient. Mit konkurrenzloser Technologie und starkem Wachstum ist das Unternehmen auf dem besten Weg, ein wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Realität zu werden, der die Außenwelt in digitale Daten und Erkenntnisse umwandelt. Die Anwendungen, die dies ermöglichen, reichen von Smart City/Smart Government bis hin zu digitaler Netzplanung, -gestaltung und -verwaltung für Infrastrukturanbieter in den Bereichen Verkehr, Versorgung und Telekommunikation.

Neue Rolle für Frank Pauli

Frank Pauli wird das Unternehmen weiterhin unterstützen, indem er dem Aufsichtsrat beitritt. „Ich habe neun wunderbare Jahre an der Spitze von Cyclomedia gearbeitet, und nun ist es an der Zeit, dass jemand anderes die Leitung übernimmt. Ich freue mich daher, die Firmenleitung an Serge Lupas zu übergeben. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und hoffe, dass ich mit meinem Wissen und meiner Erfahrung eine wertvolle Bereicherung für den Vorstand sein werde."

Sein Nachfolger Serge Lupas verfügt nicht nur über umfangreiche Führungserfahrung, sondern auch über eine hervorragende Erfolgsbilanz, wenn es um die Entwicklung von Technologieprodukten und -dienstleistungen und die Umsetzung des Wachstumspotenzials eines Unternehmens geht. „Cyclomedia ist weltweit führend im sich schnell entwickelnden Ökosystem der digitalen Zwillinge und hat das Potenzial, diese aufstrebende Branche und ihre Metaverse-Anwendungen zu gestalten", so Lupas. „Ich freue mich sehr darauf, Teil der Erfolgsgeschichte von Cyclomedia zu werden und das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Wachstumspläne zu unterstützen."

Der Aufsichtsrat von Cyclomedia freut sich über die Ernennung von Serge Lupas und ist davon überzeugt, dass das Unternehmen mit seiner Berufung sein Wachstum beschleunigen und seine markt- und technologieführende Position erfolgreich ausbauen wird.

Informationen zu Cyclomedia

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Visualisierung von Außenräumen bietet Cyclomedia seit über dreißig Jahren umsetzbare Erkenntnisse mithilfe der genauesten 360°-Visualisierungen auf Straßenniveau.

Wir nutzen KI-gesteuerte Analysen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die heute genutzt werden, um für eine bessere Zukunft zu sorgen. Wir konzipieren, entwickeln und betreiben die modernsten mobilen Kartierungssysteme der Welt, die zur Bereitstellung hochauflösender digitaler 3D-Bilder von großen physischen Umgebungen wie dicht besiedelten Stadtgebieten in ganz Europa und Nordamerika eingesetzt werden. Die Erkenntnisse, die wir aus der Fülle aktueller und genauer Daten gewinnen, die wir jedes Jahr sammeln, werden von professionellen Nutzern verwendet, um Regierungen und Unternehmen dabei zu helfen, das städtische Umfeld grüner, zugänglicher, intelligenter und sicherer zu machen.

