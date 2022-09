25 Jahre European Health Forum Gastein: Start der wichtigsten Gesundheitspolitikkonferenz für Europa

Europäische Gesundheitsunion, Pandemie, Klima und Krieg im Fokus. Medieneinladung: Was hat uns die Pandemie gelehrt?

Wien (OTS) - Abseits der politischen Bühnen treffen ab kommendem Montag, 26. September, hochrangige EU-Politiker:innen und internationale Top-Experten:innen in Gastein ein, um an Lösungen für die größten Herausforderungen, mit denen Europa zurzeit konfrontiert ist, zu arbeiten.

Inzwischen gilt das European Health Forum Gastein (EHFG) als die wichtigste Gesundheitspolitikkonferenz für Europa. EHFG-Präsident Clemens Martin Auer stellt fest: „Die Pandemie hat dazu geführt, dass die Mitgliedsländer und die Europäische Kommission auf globale Gesundheitskrisen nie wieder schlecht vorbereitet sein wollen. Das gemeinsame Handeln in Krisensituationen steht somit im Vordergrund.“

Am Mittwoch, 28. September um 08:15 Uhr werden Medien eingeladen, an einem Pressegespräch teilzunehmen. Titel: „Europa in der Dauerkrise: Was hat uns die Pandemie gelehrt?“ Die Gesprächspartner:innen sind:

Clemens Martin Auer, Präsident des European Health Forum Gastein (EHFG). Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Andrea Ammon, Direktorin, Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC).

lona Kickbusch, EHFG Vizepräsidentin und Gründungsdirektorin des Global Health Centre, Graduate Institute for International and Development Studies, Genf.

Der Teilnahme-Link lautet: https://bit.ly/3DFbtj0

Das diesjährige EHFG-Programm wird somit im Zeichen der Dauerkrise Pandemie, Klima und Krieg stehen und die Notwendigkeit einer wirklichen europäischen Gesundheitsunion diskutieren. Entstanden ist das European Health Forum Gastein vor 25 Jahren aus der Idee heraus, eine europäische Gesundheitskonferenz ins Leben zu rufen, die eine Plattform für kontroversielle Diskussionen und Wissenstransfer zu Gesundheitspolitik und –systemen über Ländergrenzen hinweg bietet.

Als Kooperationspartner ist das Gesundheitsministerium von Anfang an Board. EHFG-Generalsekretärin Dorli Kahr-Gottlieb: „Ich möchte mich bei unserem Partner Gesundheitsministerium bedanken, dass es diese innovative Idee einer Konferenz über den eigenen Tellerrand hinaus von Anfang an unterstützt hat.“

Das European Health Forum Gastein (EHFG) findet heuer vom 26. bis 29. September erstmals als hybride Veranstaltung unter dem Titel “A moonshot for a true European Health Union – if not now, when?” statt. Es werden dringend nötige politische Lösungsansätze für ein gemeinsames Handeln über Sektoren, Grenzen und Disziplinen hinweg diskutiert.

Zu den Hauptredner*innen zählen u.a.

Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Hans Kluge, Regionaldirektor für Europa, Weltgesundheitsorganisation.

Andrea Ammon, Direktorin, Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.

Der Link zum EHFG Programm: https://www.ehfg.org/documents/Programme.pdf

Über das European Health Forum Gastein:

Das European Health Forum Gastein (EHFG) wurde 1998 als Europäische Konferenz für Gesundheitspolitik gegründet. Ziel ist es, eine Plattform für alle Interessengruppen im Bereich des Gesundheitswesens und darüber hinaus zu bieten. In den letzten 25 Jahren hat sich das EHFG als unverzichtbare Institution für die Europäische Gesundheitspolitik etabliert. Es hat entscheidend zur Entwicklung von Richtlinien und insbesondere zum grenzüberschreitenden Austausch von Erfahrung, Information und Kooperation beigetragen. Führende Expert*innen nehmen an der Konferenz teil, die üblicherweise jährlich an drei Tagen Ende September im Gasteiner Tal in den österreichischen Alpen stattfindet.

