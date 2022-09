95 Prozent empfehlen Arbeitgeber Maschinenring Personal

Das hervorragende Ergebnis bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 95 Prozent der Befragten empfehlen uns als Arbeitgeber weiter, 92 Prozent sind als unsere Mitarbeiter zufrieden oder sehr zufrieden und bewerten uns mit der Note 1-2 Mag. Gertraud Weigl, Maschinenring Bundesgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der Zeitarbeitssparte 1/4

Ein starkes Zeichen, dass wir auf einem guten Weg sind. Denn Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, sollte nicht nur in Zeiten von Arbeitskräfteengpässen vorrangig sein. Sie sind der Motor jedes Unternehmens. Ihre Treue sehen wir als Vertrauensvorschuss, auf dem wir uns keineswegs ausruhen Ina Schrems, MA, Stellvertretende Geschäftsführung der Maschinenring Personal und Serviece eGen 2/4

Das war besonders wichtig für uns, denn aus dem gezielten Input können wir weitere Maßnahmen ableiten und Verbesserungspotenzial aufzuzeigen und uns als Arbeitgeber weiterentwickeln Renate Lichtenberger, verantwortlich für Human Ressource bei der MRPS 3/4

Vor allem das Thema Aus- und Weiterbildung, mit dem wir uns seit Längerem intensiv auseinandersetzen, werden wir künftig noch transparenter zugänglich machen Mag. Gertraud Weigl, Maschinenring Bundesgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der Zeitarbeitssparte 4/4

Linz an der Donau (OTS) - Personal Recruiting ist aktuell eine der größten Herausforderungen. Doch es hilft enorm, wenn die Mitarbeiter selbst den Arbeitgeber weiterempfehlen. Bei der Maschinenring Personal und Service eGen (kurz MRPS) sind das immerhin 95 Prozent, laut aktueller Dienstnehmerumfrage.

Es gibt viele Vorteile, über Maschinenring Zeitarbeit tätig zu sein. Neben zahlreichen Benefits setzt die MRPS seit Jahren auf attraktive Dienstnehmerbindungsmodelle. Um zu prüfen, ob diese bei den Mitarbeitern gut ankommen, lud man postalisch 2.070 Beschäftigte österreichweit zur Teilnahme an einer Dienstnehmerbefragung ein. Der Zugang zur Befragung mittels QR-Codes war einfach und anonym, der Rücklauf mit 28 Prozent (584 Antworten), ebenso wie das Fazit, sehr erfreulich.



„ Das hervorragende Ergebnis bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 95 Prozent der Befragten empfehlen uns als Arbeitgeber weiter, 92 Prozent sind als unsere Mitarbeiter zufrieden oder sehr zufrieden und bewerten uns mit der Note 1-2 “, erklärt Mag. Gertraud Weigl, Maschinenring Bundesgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der Zeitarbeitssparte.



Außerdem fühlen sich 57 Prozent der Befragten eher dem Personalüberlasser Maschinenring zugehörig als dem jeweiligen Beschäftigerbetrieb, bei dem sie tatsächlich im Einsatz sind. Kaum verwunderlich, dass über 20 Prozent der Teilnehmer daher selbst seit mehr als fünf Jahren für die MRPS tätig sind. Außergewöhnlich in der Zeitarbeitsbranche. Sie nannten flexible Arbeitsmöglichkeiten, die Krisensicherheit des Unternehmens, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie die gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als vorrangige Gründe für ihre Treue. " Ein starkes Zeichen, dass wir auf einem guten Weg sind. Denn Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, sollte nicht nur in Zeiten von Arbeitskräfteengpässen vorrangig sein. Sie sind der Motor jedes Unternehmens. Ihre Treue sehen wir als Vertrauensvorschuss, auf dem wir uns keineswegs ausruhen ", erklärt Ina Schrems, Stellvertretende Geschäftsführung.



Verbesserungsvorschläge inklusive



Besonders wertvoller Output sind die unzähligen Wortmeldungen der Befragten. Sie belegen, wie ernst die Teilnehmer die Umfrage genommen haben. „ Das war besonders wichtig für uns, denn aus dem gezielten Input können wir weitere Maßnahmen ableiten und Verbesserungspotenzial aufzuzeigen und uns als Arbeitgeber weiterentwickeln “, sagt Renate Lichtenberger, verantwortlich für Human Ressource bei der MRPS. „ Vor allem das Thema Aus- und Weiterbildung, mit dem wir uns seit Längerem intensiv auseinandersetzen, werden wir künftig noch transparenter zugänglich machen “, ergänzt Gertraud Weigl.

Zur Maschinenring Personal und Service eGen



Das Trend-Top-Arbeitgeber Ranking 2022 listet den Maschinenring (MRPS) seit Jahren unter den besten Unternehmen Österreichs. Auch laut LEADING EMPLOYER Österreich 2022 gehört der Maschinenring zu den Top 1 Prozent der Arbeitgeber. Außerdem ist das Unternehmen laut Interconnection Studie “IC Market Tracking Zeitarbeit in Österreich 2021“ mit dem Marktanteil von 5,41 Prozent Branchenführer nach Anzahl der Dienstnehmer und unter den Top 10 der umsatzstärksten Personaldienstleister der Branche.

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Haslecker

Medien und Kommunikation

M 0664 88195591 E daniela.haslecker @ maschinenring.at