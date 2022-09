Tiroler Tageszeitung, Leitartikel von 22. September 2022. Von Christian Jentsch. "Eskalation als Antwort auf Niederlage"

Innsbruck (OTS) - Mit der Anordnung der Teilmobilmachung seiner Streitkräfte und Scheinreferenden in besetzten Gebieten versucht Russlands Präsident Putin das Blatt nach der Niederlage der russischen Armee im Nordosten der Ukraine zu wenden.



Es war ein Erfolg, den nur wenige für möglich hielten. Nicht nur Moskau wurde überrascht. Im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive, die Anfang September in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine begann, wurde den russischen Invasoren eine vernichtende Niederlage zugefügt. Auch mit Hilfe westlicher Militärtechnik und Aufklärung stieß die ukrainische Armee weit in russisch besetztes Gebiet vor – strategisch wichtige Städte wurden zurückerobert, russische Soldaten flüchteten und ließen Munition und Kriegsgerät zurück. Und Kiew kündigte weitere Offensiven an, im Süden in der besetzten Region Cherson und im Osten im Donbass. Selbst die Rückeroberung der 2014 von Russland annektierten Krim schien nicht mehr unmöglich. Das Momentum liegt jetzt bei der Ukraine.

Auf der anderen Seite wurden die Schwächen der einst als übermächtig geltenden russischen Armee sichtbar, von der fehlenden Motivation der Soldaten bis hin zu Problemen bei der Ausrüstung. Und in Moskau wurden jene Stimmen immer lauter, die sich für eine Eskalation des Krieges aussprachen, auch wenn in Moskau offiziell immer noch von einer „Spezialoperation“ die Rede ist. Angesichts der militärischen Niederlage in Charkiw wurde von Hardlinern gar eine Generalmobilmachung gefordert. Nun ordnete Kremlchef Putin eine Teilmobilmachung an, rund 300.000 Reservisten sollen das Blatt in der angegriffenen Ukraine wenden. Und mit eilig angesetzten Scheinreferenden sollen besetzte Gebiete – von Cherson bis zum Donbass – zu russischem Territorium werden. Mit weitreichenden Folgen: Aus Moskauer Sicht würde in der Folge ein Teil Russlands angegriffen werden, was nach der russischen Nuklearwaffen-Doktrin auch den Einsatz von Atomwaffen rechtfertigt. Die Drohgebärden Moskaus gegenüber dem Westen beinhalten auch eine indirekte Androhung eines Einsatzes von Atomwaffen. Mit einer Eskalation des Krieges versucht Moskau weiteren Niederlagen entgegenzutreten. Und eines scheint klar: Ein Ende des Krieges rückt in immer weitere Ferne. Mit fatalen Folgen für die Ukraine und auch für Russland, das immer weiter ins Abseits gerät und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niedergang in Kauf nimmt.

Der Westen sieht die Teilmobilmachung als klares Anzeichen der Schwäche Moskaus und will die neuerlichen Atomwaffendrohungen Moskaus nicht weiter ernst nehmen. Doch eines ist klar: Europa geht schweren Zeiten entgegen. Das europäische Projekt, das über Jahrzehnte Frieden, Wohlstand, Wachstum und Stabilität garantierte, ist vorerst Geschichte. Wir leben in einer neuen Welt im Schatten von Angst und Instabilität.



