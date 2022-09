FREE NOW Studie zeigt: Immer mehr junge Österreicherinnen und Österreicher setzen auf Shared Mobility (FOTO)

Wien (ots) - Eine aktuelle Umfrage von FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, ergab anlässlich der diesjährigen European Mobility Week (16. bis 23. September 2022), dass 60 % der Österreicher sich vorstellen können, in ihrem Alltag auf App-basierte Mobilitäts-Angebote wie E-Scooter, E-Bike oder Carsharing umzusteigen. Insbesondere für die Generation Z, geboren zwischen 1997 und 2012, werden Shared-Mobility-Optionen immer beliebter. Außerdem hat Mobility as a Service (MaaS) das Potenzial, CO2-Emissionen im Mobilitätssektor um bis zu 54 Prozent zu reduzieren. www.free-now.com

Bei der jüngeren Generation besonders beliebt: Shared-Mobility-Angebote

Besonders wichtig für die Befragten seien demnach die eingesparten Stunden im Stau sowie geringere private und gesellschaftliche Kosten (z.B. Infrastrukturkosten oder Klimawandel). Gleichzeitig zeigen die Studienergebnisse ein deutliches Altersgefälle: Die jungen Österreicherinnen und Österreicher der Generation Z setzen verstärkt auf Shared-Mobility. Je älter die Befragten, desto eher entscheiden sie sich für ein traditionelles Mobilitätsangebot.

Großes Potential: Mobility as a Service (MaaS)

Mobility as a Service ist ein Ansatz, die traditionelle Mobilität mit einem auf den persönlichen Bedarf abgestimmten Angebot verschiedener Transportmöglichkeiten zu ersetzen. Diese Mobilitätdienstleistungen werden auf einer einzigen Plattform gebündelt. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass MaaS eines der größten Potenziale zur Reduzierung von Emissionen im Mobilitätssektor besitzt. Durch den verstärkten Einsatz von Shared-Mobility-Optionen lassen sich diese um bis zu 54 Prozent senken [1]. Mobilitätsplattformen wie FREE NOW können insofern einen großen Beitrag zum Erreichen aktueller Klimaziele leisten.

Alexander Mönch, Österreich- und Deutschlandchef von FREE NOW, meint dazu: „Mobilitätsplattformen tragen einen großen Beitrag zu autofreien Zonen in Stadtzentren sowie zur Klimaneutralität im Allgemeinen bei. Die Nutzerinnen und Nutzer erkennen zunehmend die Vorteile von Shared-Mobility-Optionen, zum Beispiel wenn es darum geht, den allgemeinen Parkplatzbedarf in unseren Städten zu verringern. Unser deklariertes Ziel ist es, nachhaltige urbane Mobilität zu fördern, um lebenswerte Städte zu schaffen. Darüber hinaus sind alle über unsere App gebuchten Fahrten klimaneutral – seit 2020 haben wir fast 200.000t an CO2-Emissionen kompensiert, wobei wir uns besonders auf die Erhaltung und Regeneration von Wäldern konzentrieren."

Zur Umfrage: FREE NOW befragte zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Kantar insgesamt 5.003 Personen, die in Städten in Großbritannien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Irland, Polen und Griechenland leben. Die repräsentative Online-Umfrage wurde von Juli bis August 2022 durchgeführt.

