Teilmobilmachung in Russland – Droht die Eskalation im Ukraine-Krieg? – „Runder Tisch“ mit Tarek Leitner

Heute um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Knapp sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kreml-Chef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache am Mittwoch. 300.000 Menschen werden laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilmobilisiert. Was bedeuten diese Teilmobilmachung und die Drohung des russischen Präsidenten, dass alle Mittel eingesetzt werden, um Russlands territoriale Unversehrtheit zu schützen? Wie ist seine Warnung vor einer „Erpressung“ seines Landes mit Atomwaffen einzuschätzen? Und wie soll und wird der Westen reagieren?

Darüber diskutieren heute, am 21. September 2022, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner am „Runden Tisch“:

Stefan Lehne

EU- und Osteuropa-Experte, Carnegie Europe

ehem. politischer Direktor im Außenministerium

Berthold Sandtner

Militärstratege Bundesheer

Velina Tchakarova

Politologin, Direktorin des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik

Simon Weiß

Politikwissenschafter, Friedrich-Ebert-Stiftung

