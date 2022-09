Arbeiten für Radweg entlang der B 21 und der L 4057 in Rohr im Gebirge sind im Zeitplan

LR Schleritzko: Mit diesem Projekt wird die Sicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer maßgeblich erhöht

St. Pölten (OTS) - Die Gemeinde Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und das Land Niederösterreich haben sich dazu entschlossen, einen Geh- und Radweg entlang der Landesstraßen B 21 und L 4057 zu errichten. Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugte sich kürzlich im Beisein von Bürgermeister Christian Wagner und DI Klaus Längauer, Leiter der Straßenbauabteilung Wiener Neustadt, über den Stand der Bauarbeiten. „Im Bundesland Niederösterreich gewinnt das Thema Radfahren immer mehr an Bedeutung. Die Förderung ist ein wichtiger Schritt für eine klimafreundliche Entwicklung unseres Landes. Mit diesem Radwegprojekt wird die Verkehrssicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer maßgeblich erhöht“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Gemeinde Rohr im Gebirge errichtet den Geh- und Radweg von der Volksschule bis zum Gasthaus Forellenhof Schiefer. Der bestehende Gehsteig sowie die unbefestigten Randbereiche entlang der Landesstraßen B 21 und der L 4057 werden hierfür auf die erforderlichen Breiten erweitert. Der geplante Geh- und Radweg verläuft am westlichen Fahrbahnrand der Landesstraße L 4057 bis zur Kreuzung der L 4057 mit der B 21 und weiter entlang des nördlichen Fahrbahnrandes der B 21. Die Gesamtlänge des Geh- und Radweges beträgt rund 2,9 Kilometer. Im Zuge der Errichtung werden Flächen wie Gehsteige und Teile der angrenzenden Grundstücke entsprechend adaptiert bzw. abgeändert. An den Ein- und Ausfahrten der Anrainer müssen ebenfalls Änderungen vorgenommen werden, um eine lückenlose Geh- und Radwegführung herzustellen. Weiters war an mehreren Stellen ein Felsabtrag bzw. ein Anpassen des Bestandsgeländes notwendig. Im Zuge des Projektes ist auch der Abriss eines Schuppens sowie der Rückbau der zugehörigen Stützmauer vorgesehen. Weiters werden auch Rohrleitungen verlängert und eine neue Geh- und Radwegbrücke errichtet.

Nach den notwendigen Vorarbeiten ist die Trasse des Geh- und Radweges mittlerweile zu zweidrittel hergestellt und die Entwässerungsleitungen in der Trasse sind verlegt. Die Leitungsverlegungen durch die EVN und durch die A1 sind im Zeitplan. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, wobei 70 Prozent vom Land (in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil) und 30 Prozent von der Gemeinde Rohr im Gebirge getragen werden. Mit der Fertigstellung ist Ende 2022/Anfang 2023 zu rechnen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

