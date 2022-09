„Wiener Gesundheitspreis 2022“ an ORF-III-Gesundheitsredaktion, Medienpreis an „Bewusst gesund – Das Magazin“

ORF-III-Doku und Talk zu Schwerpunkt „Körper und Geist“ sowie „Bewusst gesund“-Beitrag „Stiegenfit“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz wurden am Montag, dem 19. September 2022, außergewöhnliche Ideen, Projekte und journalistische Beiträge zum Jahresschwerpunkt „Gesundheit und Sport/Bewegung“ ausgezeichnet. Bei der feierlichen Verleihung des „Wiener Gesundheitspreises“ und der Medienpreise im Wiener Rathaus kamen zwei ORF-Redaktionen und ihre Programme zu Ehren. So erhielt die ORF-III-Gesundheits- und Wissenschaftsredaktion für einen zweiteiligen Themenabend über „Körper und Geist“, bestehend aus einer „trefffpunkt medizin“-Dokumentation und einer Ausgabe des Talkformats „MERYS sprechzimmer“, den „Wiener Gesundheitspreis 2022“. Einer der drei zusätzlichen Medienpreise ging an die „Bewusst gesund“-Redaktion für den Beitrag „Stiegenfit – Tipps zur täglichen Bewegung“ über ein sportliches Projekt in der Seestadt Aspern. Die Preisverleihung erfolgte durch Gemeinderätin Andrea Mautz-Leopold und Dennis Beck, Geschäftsführer Wiener Gesundheitsförderung.

Mit dem „Wiener Gesundheitspreis 2022“ gewürdigt wurde der am 29. September 2021 präsentierte ORF-III-Themenabend „Körper und Geist“ mit den Sendungen „treffpunkt medizin: Faszien – Geheimnisvolle Welt unter der Haut“ und „MERYNS sprechzimmer“ unter dem Motto „Psyche und Bewegung“. Im Gesundheitstalk gingen Sylvia Titze (Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit in Graz) und Wolfgang Preinsperger (ärztlicher Leiter des Anton-Proksch-Instituts) unter der Leitung von Siegfried Meryn spannenden Fragen zum Thema auf den Grund.

Einen der Medienpreise erhielt Steffi Zupan für den am 8. Jänner im Rahmen von „Bewusst gesund – Das Magazin“ gesendeten Beitrag „Stiegenfit – Tipps zur täglichen Bewegung“ über das Projekt „Stiegenfit“ in der Seestadt Aspern, wo Stiegenhäuser zu Turnhallen wurden: Plakate mit Anleitungen zu alltagstauglichen Fitnessübungen sollen die Bewohner/innen und Besucher/innen nicht nur animieren zu Fuß zu gehen statt mit dem Lift zu fahren, sondern auch einfache Übungen zwischen den Stockwerken zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at