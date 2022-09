Der nachhaltige Weg ist das Ziel

JP Immobilien mit visionärem Wohnbau

Wien (OTS) - JP Immobilien errichtet am Hietzinger „Stock im Weg“ einen Wohnbau mit 41 Einheiten, der alle Anforderungen an höchste Lebens- und Wohnqualität mit zukunftsweisenden ökologischen Maßnahmen verbindet. Es entsteht eine Vision für das Bauen von morgen.

Ökologie und .....

Beim gesamten Bauprojekt hat JP Immobilien besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt und alle Erfahrungen zu konsequentem Energiesparen bei höchstem Wohnkomfort eingebracht. Am Stock im Weg werden ökologische Baumaterialien, klimafreundliche Heizsysteme ohne fossile Energie, Geothermie über Erdsonden und eine Erdwärmepumpe verwendet. Eine Photovoltaikanlage speist die erzeugte Energie in den Hauptverteiler des Gebäudes ein.

Die einzelnen Wohneinheiten werden mit 3-fach-verglasten Holzfenstern, Flächenheizung über Fußböden und Decken, energiesparender Flächenkühlung durch Betonkern-Aktivierung und eine auf Energiesparsamkeit ausgerichtete Haustechniksteuerung versehen.

Der Wohnbau mit seinen aus Holz gestalteten Fassaden steht in einem Grünraum, der so konzipiert ist, dass er ein kühles Mikroklima schafft.

„Wir von JP Immobilien haben es uns zum Ziel gesetzt, heute schon die ökologischen Anforderungen von morgen zu erkennen und in unseren Projekten umzusetzen. Mit dem Wohnbau am Stock im Weg 1 zeigen wir mit durchdachten Maßnahmen, wie die Zukunft des Wohnens gestaltet sein muss“ , so JP CEO Daniel Jelitzka.



...Wohnqualität ....

Die 41 Wohneinheiten am Stock im Weg sind mit größtem Komfort ausgestattet. Sie verfügen über Loggien, Balkone, Terrassen oder eigene Gärten. Sie sind mit langlebigen Holz-Alu-Fenster, außenliegenden, elektrisch angesteuerten Beschattungselemente in allen Aufenthaltsräumen, hochwertigen Parkettböden, Armaturen eines renommierten Herstellers in Bad und WC, Raumtemperierung, KNX-Verkabelung sowie mit einem kompletten Sicherheitspaket bestehend aus Eingangstür mit Sicherheitsbeschlag und Videogegensprechanlage ausgestattet. Praktische Paketempfangsboxen und das digitale schwarze Brett „puck“ – das Infoboard mit allen News zur Liegenschaft, sowie ein hauseigener Fitnessraum mit modernsten Technogym-Geräten sind weitere Elemente eines perfekten Wohnkomforts.

In der hauseigenen Tiefgarage mit 26 Stellplätzen wurde die Einrichtung von E-Tankstellen eingeplant.

... in bester Lage

Der Wohnbau liegt in Ober Sankt Veit, wo sich dörflicher Charme und die Nähe zur Natur mit allen Möglichkeiten des Städtischen verbinden. Mit dem Bus erreicht man das Zentrum von Hietzing mit seinen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in rund zwanzig Minuten. Von dort geht es mit der U4 in wenigen Minuten direkt ins Wiener Stadtzentrum.

Bereits in Hietzing finden die Bewohnerinnen und Bewohner umfassende Einkaufsmöglichkeiten vor. Rund um das Hietzinger Platzl gibt es einen bodenständigen, wöchentlichen Bauernmarkt mit regionalen Köstlichkeiten, junge Kreativläden, feine Delikatessengeschäfte, trendige Boutiquen und eine hochwertige Gastronomie, wie beispielsweise das Stammhaus des Restaurants Plachutta oder das legendäre Cafe Dommayer.

„Konfuzius sagte ›Der Weg ist das Ziel‹, wir von JP Immobilien haben jetzt einen Neubau geschaffen, von dem wir in Bezug auf visionäres Wohnen sagen können ›Stock im Weg ist das Ziel‹. Hier zeigen wir energiebewusstes Bauen bei höchstem Komfort als ein Beispiel für die Zukunft“ , so Martin Müller Geschäftsführer der J & P Immobilienmakler.



Facts zu Stock im Weg

41 Wohneinheiten

Wohnnutzflächen von 45 bis 150 m2

Zimmeranzahl: 2 bis 5

Freiflächen: Loggien, Balkone, Terrassen oder Eigengärten Kinderspielplatz

Kleinkinderspielplatz

Fitnessraum

Tiefgarage mit 26 Stellplätzen

Über JP Immobilien

„Die JP Immobilien Gruppe ist in vier Kerngeschäften beheimatet – Vermarktung (jährlich rund 600 Objekte), Investment mit Schwerpunkt Zinshäuser (derzeit befinden sich rund 120 Zinshäuser im Eigentum der JP Immobilien Gruppe), Bauträger (derzeit werden rund 200.000 m² entwickelt und jährlich rund 300 Wohnungen errichtet) und Hospitality (derzeitiger Bestand 16 Hotels mit rund 4.255 Zimmern).

