SPÖ/NEOS Wien im Wr. Gemeinderat: Dringende Unterstützung für Wiener Schulen gefordert, die ukrainische Kinder ins Schulsystem integrieren

Antrag für Unterstützungspaket für Schulen im Gemeinderat eingebracht. Wien wird komplett alleine gelassen.

Wien (OTS/SPW-K) - SPÖ und NEOS werden in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates einen gemeinsamen Antrag einbringen. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, umgehend ein umfassendes Unterstützungspaket für Schulen zu schnüren, damit Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung bestmöglich ins Bildungssystem integriert werden können. Dringend benötigt werden Ressourcen für Personal wie Pädagog:innen, Sozialarbeiter:innen, interkulturelle Teams sowie Integrationslehrer:innen für Kleingruppen. „Von den 11.000 ukrainischen Kindern und Jugendlichen im österreichischen Schulsystem besuchen alleine 4.000 eine Wiener Schule. Das stellt Wien vor besondere Herausforderungen. Wien leistet hier großartige Arbeit, kann aber in Zeiten von Lehrer:innenmangel und Covid nicht alles alleine stemmen“, erläutert die Bildungssprecherin des SPÖ-Rathausklubs Nicole Berger-Krotsch.



Konkret bedeutet das zusätzliche 150 Klassen für Wien, für die die Stadt nicht nur finanziell, sondern auch personell alleine aufkommen muss. Vom Bildungsministerium wurden hier zusätzliche Mittel angekündigt, doch bis heute sind keinerlei konkrete Maßnahmen gesetzt worden. „Ein untragbarer Zustand“, befindet Integrationssprecherin Dolores Bakos der Wiener NEOS: „Unser Ziel, dass alle Kinder, unabhängig ihrer Herkunft, im Bildungsbereich die gleichen Chancen vorfinden, lassen wir nicht aus den Augen. Wir haben in Wien im Bildungsbereich bereits sehr viel bewegt und in der Fortschrittskoalition so viel Geld wie nie zuvor in die Bildung investiert – insgesamt 3 Mrd. Euro. Doch die derzeitigen Herausforderungen im Bildungsbereich kann die Stadt Wien nicht allein schultern, hier muss Bildungsminister Polaschek endlich zu seinem Wort zu stehen und die versprochenen Mittel zur Verfügung stellen“, so NEOS Wien Gemeinderätin Dolores Bakos zum heutigen Resolutionsantrag.



Auch die Fluchtbewegung im Jahr 2015 stellte für das Schulsystem eine große Herausforderung dar. Jedoch reagierte die damalige Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek und unterstützte die Bundesländer, um den Bildungsbereich mit Personalressourcen und finanziellen Mittel behilflich zu sein, damit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung der Weg ins (Aus-)Bildungssystem erleichtert werden konnte. Damals stellte der Bund in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 223,75 Mio. EUR zur Verfügung, wovon rd. 60,68 Mio. EUR für den regulären Unterricht der Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrung aufgrund der bestehenden Schulpflicht anfielen. Neben Förderungen für zusätzliche Sprachförderkurse für Schüler:innen haben mobile Einsatzteams – bestehend aus interkulturellen Pädagog:innen, Schulpsycholog:innen und Schulsozialarbeiter:innen die Schulen bei der Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen unterstützt. Im Zuge dessen gab es rund 400 zusätzliche Sprachförderkräfte, sowie begleitende Pädagog:innen, Schulsozialarbeiter:innen Planstellen und Stellen für begleitende multikulturelle Teams. Die Herausforderungen für die Wiener Schulen im Jahr 2022 sind mindestens so groß, wie 2015/16. Der Bund muss seiner Verantwortung endlich nachkommen und rasch tätig werden“, sind sich Bakos und Berger-Krotsch einig.



