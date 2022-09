SPÖ-Keck zum Tierschutzvolksbegehren: „Die ÖVP ist ein Bollwerk gegen den Tierschutz und Steigbügelhalter der Tierquälerei“

Während sämtliche SPÖ-Anträge zum Tierschutz seit 2,5 Jahren vertagt werden, wurden Skandalbauer mit Horrorstall über 20.000 Euro Steuergeld für Tierschutz gegeben

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck nutzte die Gelegenheit der parlamentarischen Debatte zum Tierschutzvolksbegehren, die Unglaubwürdigkeit der ÖVP in Tierschutzangelegenheiten aufzuzeigen. „Die ÖVP ist ein Bollwerk gegen den Tierschutz und Steigbügelhalter der Tierquälerei“, so Keck. Belegend dafür ist alleine die Performance der ÖVP in den letzten beiden Jahren. So wurden in dieser Zeit sämtliche Anträge von Seiten der SPÖ, deren Anliegen eine Stärkung des Tierschutzes war, vertagt. Gleichzeitig wurden dem niederösterreichischen Skandalbauern mit dem Horrorstall in Traismauer 20.000 Euro an Steuergeldern für die „freiwillige Verpflichtung“ zum Tierschutz überwiesen. „Mit dieser ÖVP ist kein Tierschutz zu machen!“, ist Keck überzeugt, der die Anliegen des Tierschutzvolksbegehrens grundsätzlich begrüßt. (Schluss) lk/bj

