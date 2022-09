Start der Samariterbund-Rikscha-Fahrten für Sozialmarkt-Kund*innen

Das umweltfreundliche Projekt „Gemeinsam Radln“ des Samariterbund Wiens steht nun auch Kund*innen der Sozialmärkte kostenlos zur Verfügung.

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 21. September 2022, fand im Sozialmarkt in der Böckhgasse 2-4 in Wien Meidling die erste Rikscha-Fahrt für Sozialmarkt-Kund*innen statt.

Da der Herbst die beste Zeit zum Radfahren ist, ermöglicht der Samariterbund Wien ab sofort auch allen Kund*innen der Samariterbund-Sozialmärkte, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, eine kostenlose Ausfahrt mit den Elektro-Rikschas.

„Das Projekt „Gemeinsam Radl“ soll möglichst vielen älteren Menschen die Möglichkeit bieten mehr Mobilität in ihrer Umgebung zu genießen. Damit es auch in der kälteren Jahreszeit gemütlich ist, haben die Rikschas ein ausklappbares Dach und speziell angepassten Cozybags für die Fahrgäste. Ehrenamtliche lenken die Elektro-Rikschas, die dank einer Spezialanfertigung über einen barrierefreien Einstieg und zwei bequeme Sitzplätze im vorderen Bereich verfügen“, erklärt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Annemarie B. ist Sozialmarkt-Kundin und freut sich auf die erste Ausfahrt. „Ich fahre nicht mehr selbst mit dem Rad, auch das Auto habe ich schon meiner Tochter gegeben. Wir fahren zur Ringstraße, dort komme ich sonst nicht so oft hin“, lacht die 79-jährige Sozialmarkt-Kundin. Auch ihre Freundin Renate D. ist voller Vorfreude: „Es wird sicherlich sehr schön und erholsam für uns.“

Das Interesse an den Rikscha-Fahrten teilzunehmen, ist groß. Daher sucht der Samariterbund Wien noch nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für das Projekt „Gemeinsam Radln“.

Ehrenamtliche gesucht

Wer über viel Empathie für ältere Menschen verfügt, sich gerne körperlich betätigt und Zeit in ein sinnvolles Projekt investieren möchten, ist beim Projekt „Gemeinsam Radln“ genau richtig. Kontakt: ehrenamt@samariterbund.net. Alle Ehrenamtlichen erhalten eine Einschulung für das Fahren mit Rikschas.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Mag. Susanne Kritzer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

01 89 145-310 oder 0664/846 10 08

susanne.kritzer @ samariterbund.net

www.samariterbund.net