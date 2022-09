VavaCars mobilisiert 37 Millionen Dollar in der Serie C, um seinen Erfolg in der Türkei zu steigern

Istanbul (ots/PRNewswire) - VavaCars, eine in der Türkei ansässige Online-Handelsplattform für den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen, hat seine Serie-C-Finanzierungsrunde mit einem Aufschlag auf die Serie-B-Finanzierung im November 2021 abgeschlossen und dabei 37 Mio. Dollar eingenommen. Neben dem Gründungsinvestor Vitol beteiligten sich eine Reihe bestehender und neuer Investoren. Die Finanzierung wird verwendet, um die Position von VavaCars als führender Wiederverkäufer von Gebrauchtwagen in der Türkei zu festigen.

Seit dem Start im April 2019 in der Türkei, wo das Unternehmen in enger Partnerschaft mit dem führenden Tankstellenbetreiber Petrol Ofisi arbeitet, ist VavaCars der führende Gebrauchtwagenhändler in der Türkei. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat VavaCars mehr als 20.000 Autos verkauft und einen Umsatz von über 500 Millionen Dollar erzielt.

VavaCars ist der Pionier des Online-Gebrauchtwagenhandels in der Türkei. Das Unternehmen verkauft sowohl an Händler über seine eigene Auktionsplattform als auch direkt an Verbraucher. Die Verbraucher profitieren von vollständig inspizierten und überholten Fahrzeugen, die kostenlos nach Hause geliefert werden. Darüber hinaus gibt es eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie und eine 3-monatige Garantie, um sicherzustellen, dass die Verbraucher mit ihrem Kauf zufrieden sind.

Lawrence Merritt, CEO und Mitgründer: „Wir haben die Art und Weise, wie Verbraucher in der Türkei ein Auto kaufen oder verkaufen können, neu gestaltet und geben unseren Kunden ein Gefühl der Sicherheit. Wir möchten, dass jeder sein Auto einfach, schnell und ohne Sorgen kaufen oder verkaufen kann. VavaCars ist stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das in der Türkei gegründet wurde und erfolgreich mehr als 100 Millionen Dollar an ausländischen Direktinvestitionen in das Land gebracht hat. Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, unser Wachstum fortzusetzen und weiterhin Innovationen für unsere Kunden zu entwickeln. Dies wird unsere letzte Finanzierungsrunde sein, bevor wir Rentabilität erreichen."

Burak Dağlıoğlu, Präsident des Investitionsamtes der Türkei: „Das türkische Technologie-Ökosystem zieht aufgrund seiner robusten und schnell wachsenden Wirtschaft, der unternehmerischen Geschäftskultur, der Zahl der fähigen Mitarbeiter, der Marktgröße und seiner reizvollen Lage an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und Afrika immer mehr Investitionen von internationalen Investoren an. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 erhielten Start-ups in der Frühphase Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden USD und brachten unser Land auf Platz 8. der europäischen Investitionsrangliste. VavaCars, das die Prozesse des Online-Gebrauchtwagenhandels vereinfacht und praktisch gestaltet, hat seine letzte Investitionsrunde erfolgreich abgeschlossen und seit seiner Gründung ausländische Gelder in Höhe von 100 Millionen USD in unser Land geholt. Wir gratulieren dem Team von VavaCars zu seinem Erfolg. Als Teil unserer Mission fördern wir, das Investitionsbüro der Präsidentschaft der Türkei, diese Art von Erfolgsgeschichten unseres unternehmerischen Ökosystems auf jeder möglichen Plattform und laden globale Investoren zur Teilnahme an Investitionsrunden ein. Das greifbare Ergebnis dieser Einladungen/Bemühungen ist unsere größte Freude."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901889/VavaCars_Team.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1901890/VavaCars_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vavacars-mobilisiert-37-millionen-dollar-in-der-serie-c-um-seinen-erfolg-in-der-turkei-zu-steigern-301629388.html

Rückfragen & Kontakt:

Cinar Ergin,

cinarergin @ aristoiletisim.com,

+905367196081