Vorschau auf die 27. und 28. Sitzung des Wiener Gemeinderates auf Verlangen am 23. September 2022

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, 23. September 2022, findet ab 9 Uhr die 27. Sitzung des Wiener Gemeinderats auf Verlangen der Wiener ÖVP im Gemeinderatssitzungssaal des Wiener Rathauses statt. Das Thema lautet: „Der Bund zahlt aus, Wien nimmt es raus - Stadt Wien greift eiskalt in die Taschen der Menschen! SPÖ-NEOS- Stadtregierung muss drohende Gebührenerhöhung aussetzen!“

Im Anschluss an die Sitzung wird auf Verlangen der FPÖ in der 28. Sitzung des Wiener Gemeinderats über das Thema „Rotes Wien am Ende: Spitäler kaputt, Energiepreise explodieren, Wien Energie steht vor der Pleite!“ diskutiert.

Bei beiden Sitzungen gibt es keine Fragestunde und keine Aktuelle Stunde.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Gemeinderatssitzungen im Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Die Presse-Galerie für Medienvertreter*innen ist ebenfalls geöffnet. Bei den im September 2022 stattfindenden Sitzungen des Gemeinderates ist das Tragen einer FFP2-Maske für alle Nicht-Abgeordneten im Gemeinderatssitzungs-Saal erforderlich. Das Tragen einer FFP2-Maske wird in allen öffentlich zugänglichen Teilen des Gebäudes empfohlen.

Service für Medien; Livestream der Sitzungen auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: http://www.wien.gv.at/rk - außerdem gibt es einen Live-Stream der Sitzungen auf http://www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter http://www.wien.gv.at/infodat/ im Videobaum. (Schluss) red

