ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Neuproduktion, „Runde der ChefredakteurInnen“

Außerdem: Best of „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air“, zwei Folgen „Kabarett im Turm“ mit Fredi Jirkal und Aida Loos

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 22. September 2022, die „Land der Berge“- Neuproduktion „Sommerfrische in den Wiener Alpen“. Danach bittet Lou Lorenz-Dittlbacher zur „Runde der ChefredakteurInnen“. Nach einem Best of der diesjährigen „Tafelrunde“-Open-Air-Ausgaben beschließen zwei Folgen „Kabarett im Turm“ den Abend.

Schon der Kaiser war begeistert von der „Sommerfrische in den Wiener Alpen“ (20.15 Uhr), die er immer wieder am Semmering verbrachte. Eine neue „Land der Berge“-Dokumentation widmet sich dieser Tradition und führt dabei vom Gebirgspass Semmering mit seinem Zauberberg über die Almenlandschaft am Wechsel und den Wiener Alpenbogen.

Österreich geht in einen heißen politischen Herbst, denn in Kürze werden gleich zwei Wahlen geschlagen: am kommenden Sonntag die Landtagswahl in Tirol und am 9. Oktober die Bundespräsidentenwahl. Überschattet werden die Wahlkämpfe von der Energiekrise, der Teuerung und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Was ist von der Tirol-Wahl zu erwarten und welche Auswirkungen lassen sich auf die Bundespolitik ableiten? Kann der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Rennen um die Hofburg im ersten Wahlgang für sich entscheiden oder muss er sich einer Stichwahl stellen? Und wie lässt sich die politische Kommunikation in Österreich in Zeiten der Energiekrise und der Teuerung bewerten? Darüber diskutieren in der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher: Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Eva Linsinger (profil), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche) und Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten).

In der anschließenden „Donnerstag Nacht“ zeigt ORF III mit „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air“ (21.55 Uhr) die besten Momente der drei diesjährigen Ausgaben des Satireformats „Die Tafelrunde“ von Viktor Gernots Praterbühne. Publikumslieblinge und Kabarettstars wie Viktor Gernot selbst, Gernot Kulis, Tricky Niki, Petutschnig Hons, Florian Scheuba, Malarina, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky und Caroline Athanasiadis sorgen noch einmal mit einem Pointenfeuerwerk für beste Unterhaltung.

Danach stehen zwei Ausgaben „Kabarett im Turm“ auf dem Programm:

„Fredi Jirkal – Die besten Momente“ (23.00 Uhr) aus dessen zahlreichen Bühnenprogrammen – lebendig, pointiert und mit viel Wortwitz. Danach folgt mit „Filterloos“ (23.55 Uhr) das aktuelle Programm von Kabarettistin Aida Loos – verschmitzt, mit Schmäh und ohne Rücksicht auf Verluste.

