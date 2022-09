AVISO: „Red‘ ma drüber“: Dominik Wlazny auf Bundesländertour

Der Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Dominik Wlazny besucht alle neun Bundesländer.

Wien (OTS) - Am Freitag, 23.09., macht Dominik Wlazny auf seiner Tour durch Österreich in Graz Halt. Gemäß dem Motto „Red‘ ma drüber“ wird der Bundespräsidentschaftskandidat von 17 Uhr bis 18 Uhr am Hauptplatz anzutreffen sein, um mit der Steirischen Bevölkerung zu sprechen.

Alle Termine in den Landeshauptstädten:

Graz Freitag, 23.9.2022 – 17.00 Uhr – Hauptplatz

St. Pölten Mittwoch, 28.9.2022 – 12.00 Uhr – Rathausplatz

Salzburg Mittwoch, 28.9.2022 – 17.00 Uhr – Mozartplatz

Bregenz Donnerstag, 29.9.2022 – 12.00 Uhr – Kornmarktplatz

Innsbruck Donnerstag, 29.9.2022 – 17.00 Uhr – Maria-Theresien-Straße (Annasäule)

Wien Freitag, 07.10.2022 – 17 Uhr – Stephansplatz

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu