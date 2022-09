Dreame Technology bringt den All-in-One DreameBot L10s Ultra in Europa auf den Markt

Beijing (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, ein schnell wachsendes Unternehmen, das im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigungsgeräte führend ist, gab die Einführung des neuen Flaggschiffs DreameBot L10s Ultra bekannt. Der DreameBot L10s Ultra verfügt über viele der neuesten branchenführenden Innovationen des Unternehmens im Bereich der intelligenten Reinigung.

Der DreameBot L10s Ultra wird als vollautomatischer Staubsaug- und Mopproboter vermarktet und ist mit der fortschrittlichsten Technologie von Dreame ausgestattet. Er ist eine perfekte Kombination beliebter Reinigungsrobotertechnologien, wie z. B. automatische Entleerung und automatische Moppreinigung, die zusammen eine beeindruckende Reinigungsleistung bieten. Automatische Staubabsaugung, Moppreinigung und -trocknung, Wassernachfüllung, Lösungszugabe, Schnellkartierung und Wegplanung machen die vollautomatische Hausreinigung zur Realität.

Der TÜV-zertifizierte DreameBot L10s Ultra verfügt über die neueste KI-gestützte Navigation mit der exklusiven KI-Aktion von Dreame. Die KI-gestützte Navigation sorgt dafür, dass Ihr gesamtes Haus effizient und effektiv gereinigt wird, ohne dass Flecken übersehen werden, die Reinigung wiederholt wird, das Gerät sich verläuft oder festfährt. Die fortschrittliche KI-Aktion nutzt eine fortschrittliche RGB-Kamera und strukturiertes 3D-Licht, um Ihr Zuhause schnell zu erlernen, Reinigungsstrategien anzupassen und automatisch Pfade je nach Art des Hindernisses, des Bodenbelags und des Raums zu generieren. Die bemerkenswert schnelle Kartierung erzeugt eine 3D-Karte Ihres Hauses und speichert mehrere Grundrisse.

„Wir haben den DreameBot L10s Ultra mit 24 Sensoren ausgestattet, damit er sich an die unterschiedlichen Wohnumgebungen anpassen kann. Es ist, als ob man ein Mini-Autopilot-System baut", erklärt Dreame Product Manager. „DreameBot L10s Ultra ist in der Lage, Hindernisse in realen Szenen in mehr als 30 Arten von Hausumgebungen zu erkennen und sechs Hauptkategorien von Hindernissen zu identifizieren, um zu bestimmen, wie man am besten mit ihnen umgeht. Es wird viel einfacher sein, sich nicht an Hindernissen wie Socken, Hausschuhen und Datenkabeln zu verfangen oder aufzuhalten."

Der DreameBot L10s Ultra wird in Europa am 15. September 2022 zu einem Preis von 1.199 Euro (UVP) auf den Markt kommen. Käufer können während der Einführungsphase von einem Frühbucherrabatt von 100 Euro profitieren. Ein weiterer neuer Staubsaugerroboter mit extrem starker Saugkraft und hervorragender Fähigkeit zur Hindernisvermeidung, der DreameBot L10s Pro, wird im Oktober auf den Markt kommen.

