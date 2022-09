Aviso: UFH und DRZ laden zum „International E-Waste Day“ am 14.10.2022 ins Demontage- und Recycling-Zentrum

„Recycle it all, no matter how small!“

Wien (OTS) - UFH engagiert sich auch heuer wieder im Rahmen des „International E-Waste Day“ am 14. Oktober, der heuer unter dem Motto: „Recycle it all, no matter how small!“ stattfindet. Der Aktionstag verfolgt das Ziel, die Öffentlichkeit für die Sammlung und das Recycling von ausgedienten Elektrogeräten zu sensibilisieren. Schüler*innen, Anrainer*innen und Interessierte sind eingeladen, bei einem Open House das Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) in Wien zu besichtigen. Geboten werden Führungen, Workshops in der hauseigenen trash_design Manufaktur und die Teilnahme an einem Gewinnspiel.

Der „International E-Waste Day“ wurde vom WEEE Forum, einer internationalen Vereinigung von Sammelsystemen für Elektroaltgeräte ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für Recycling von ausgedienten Haushaltsgeräten zu sensibilisieren und zu deren Sammlung aufzurufen. Korrektes Recycling trägt maßgeblich zu Umweltschutz und Ressourcenschonung bei. Durch Kreislaufwirtschaft können die allermeisten Rohstoffe wieder in den Produktionsprozess von Neugeräten eingebracht werden. Das ist ökologisch und auch ökonomisch sinnvoll.

Im vergangenen Jahr waren am „International E-Waste Day“ mehr als 170 Organisationen aus fast 80 Ländern weltweit beteiligt. Das österreichische Sammel- und Verwertungssystem UFH nimmt den Aktionstag heuer zum Anlass, Schüler*innen, Anrainer*innen und Interessierte ins Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) im 14. Bezirk in Wien einzuladen.



Programm: Upcycling-Workshops, Führungen, langer Einkaufsnachmittag



Die Besucher*innen können beim Open House des Demontage- und Recycling-Zentrums (DRZ) selbst Hand anlegen und aus einzelnen Bestandteilen von vorab eigens zerlegten Elektroaltgeräten, wie z.B. Leiterplatten, Festplatten, etc. etwas Neues herstellen, wie etwa Anhänger, Schmuck, u.v.m. Angeboten werden abseits der Workshops auch Führungen, ein Gewinnspiel, sowie selbstverständlich die Möglichkeit Elektroaltgeräte und Altbatterien kostenlos abzugeben.



Termin und Veranstaltungsort

Freitag, 14. Oktober 2022, 13:00 bis 18:00 Uhr



Führungen durchs DRZ um 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr –

um Voranmeldung unter drz @ vhs.at wird gebeten



Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ)

Vogtgasse 29

1140 Wien



Über UFH

Die UFH Holding GmbH, der auch die UFH RE-cycling GmbH mit der Kühlgeräte-Recyclinganlage im niederösterreichischen Kematen/Ybbs angehört, hat ihren Sitz in Wien. Unter ihrem Dach sind die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH und die UFH Altlampen Systembetreiber GmbH als Sammel- und Verwertungssysteme von Elektroaltgeräten, Altlampen und Altbatterien tätig. Die UFH-Gruppe erzielte 2021 mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 10 Mio. Euro und betreute rund 1.000 Kunden. Das UFH ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). www.ufh.at



Über das DRZ

Das Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) – der sozialökonomische Betrieb der Wiener Volkshochschulen GmbH – ist ein Recycling-, Re-Use und Upcycling Unternehmen für Elektroaltgeräte und arbeitet im Auftrag des AMS Wien. Etwa 200 arbeitssuchende Menschen erhalten jährlich im Rahmen befristeter Beschäftigungsverhältnisse die Chance, wieder in ein geregeltes Arbeitsleben zurückzufinden. In Wien werden jährlich mehr als 13.000 Tonnen Elektroaltgeräte gesammelt. Davon landen ca. 1.500 Tonnen pro Jahr im DRZ. https://www.drz-wien.at/



Kooperation zwischen UFH und DRZ

Das UFH und das DRZ organisieren gemeinsam mit dem Jane Goodall Institut Austria seit mehreren Jahren eine Handy-Sammelaktion an zahlreichen Schulen Österreichs. Die in den Sammelboxen abgegebenen Geräte werden im DRZ überprüft und anschließend entweder zum rohstoffschonenden Secondhandgerät oder einer umweltgerechten Verwertung zugeführt.

