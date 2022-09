Christine Lavant Preis 2022: Matinee und Preisverleihung am 2.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 2. Oktober (11.00 Uhr) wird zum siebten Mal der „Christine Lavant Preis“ vergeben. Die Verleihung des Literaturpreises im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses wird durch Lesungen von Schauspieler Florian Teichtmeister und musikalisch durch das Duo „Sonoma“ umrahmt. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Der Christine Lavant Preis versteht sich als Erinnerung an die große Kärntner Dichterin Christine Lavant und an ihr zeitloses Werk. Der Preis für Lyrik und Prosa würdigt Schriftsteller/innen, die einen hohen ästhetischen Anspruch mit humaner Haltung und gesellschaftskritischem Blick vereinen. Bei der Verleihung am Sonntag, den 2. Oktober (11.00 Uhr) im Großen Sendesaal wird Schauspieler Florian Teichtmeister aus Christine Lavants Werken lesen. Das junge, aufstrebende Duo „Sonoma“ – Mira und Sara Gregorič – umrahmt die Preisverleihung musikalisch. Der Eintritt für die Matinee beträgt EUR 17,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

