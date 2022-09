Exklusives Strandfestival zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar: UVentures und Qetaifan Projects veranstalten das „Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-Y2"

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - UVentures und Qetaifan Projects kündigen ihre Zusammenarbeit an, um während der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 einen Unterhaltungsbereich auf Qetaifan Island North in der neuen Stadt Lusail im Norden von Doha, Katar, einzurichten. Die gemeinsam mit der Madaeen Al Doha Group in strategischer Zusammenarbeit mit Fusion Hospitality and Exhibitions betriebene Zone wird während des gesamten Turnierzeitraums von den frühen Morgenstunden bis in die späten Abendstunden geöffnet sein und den Gästen eine große Auswahl an Dienstleistungen, Aktivitäten, Speisen und Getränken, Einzelhandelsgeschäften und Live-Musik bieten.

Das Festival wird ein einzigartiges Unterhaltungsangebot in Katar sein, bei dem Musik eine zentrale Rolle spielen soll. Das Gelände wird tagsüber von ortsansässigen Musikern und Künstlern bevölkert, dazu kommen Konzerte und Sondervorstellungen von weltbekannten und aufstrebenden Künstlern.

„Wir freuen uns, unsere Vision anlässlich des wohl beliebtesten Ereignisses der Welt in die Tat umzusetzen. Das Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-Y ist ein einzigartiges Unterhaltungskonzept, das dem Fan-Erlebnis in Katar eine ganz neue Dimension verleihen soll. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung unserer Partner und anderen Beteiligten sowie dem unermüdlichen Einsatz unseres Teams ein ganzheitliches und historisches Unterhaltungserlebnis zum Leben erwecken werden." [Scheich Nasser Abdulaziz Al Thani – Leiter der Geschäftsentwicklung für die Qetaifan-Projekte]

„Wir freuen uns, dieses Jahr Teil des weltweit meistbesuchten Sportereignisses in Katar zu sein. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir ein Unterhaltungsangebot auf die Beine stellen, das den Besuch der Fußballweltmeisterschaft zu einem magischen Erlebnis macht." [Xavier Adsera – CEO von UVentures]

„Das Qetai-Fan Beach Fest ist eines der außergewöhnlichsten Erlebnisse, die den Fans während der Fußballweltmeisterschaft 2022 geboten werden, und als Fusion wollen wir den Erfolg dieses Festivals unbedingt unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden die Besucher einige der denkwürdigsten Darbietungen und Aktivitäten im Rahmen dieses weltumspannenden Ereignisses erleben können." [Ryan Elzein – Geschäftsführer der Fusion Group Holding]

Zur Unterstützung der Menschen mit Mobilitätsproblemen wird das Qetai-Fan Beach Fest den Fans Transportdienste zur Verfügung stellen, um das Festival von verschiedenen Orten im Land zu erreichen.

Die offiziellen Eintrittskarten für das Qetai-Fan Beach Fest werden in den kommenden Wochen zusammen mit der Bekanntgabe der Musiker und anderer auftretender Künstler veröffentlicht. Das Strandfestival wird mit VIP-Bereichen aufwarten, die von einer ausgewählten Gruppe von Markenbotschaftern gesponsert werden, um maßgeschneiderte Erlebnisse und Bewirtungsdienste anzubieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902261/U_Ventures__Qetaifan_Projects.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902262/Mobility_Routes.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902264/Qetai_Fan_Beach_Fest_Render.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Rashad Abdallah,

rashad.abdallah @ grey.com,

+974 4428 3111