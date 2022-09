Start der „Bewusst gesund“-Initiative „Risiko Übergewicht“

Schwerpunktwoche vom 24. September bis 1. Oktober in allen ORF-Medien

Wien (OTS) - Übergewicht und Fettleibigkeit haben in ganz Europa „epidemische Ausmaße“ erreicht, zeigen Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Europa ist übergewichtig. Österreich ist keine Ausnahme und die Zahlen steigen weiterhin rasant. Das betrifft nicht nur Erwachsene, in Österreich sind 30 Prozent der Buben und 22 Prozent der Mädchen im Volksschulalter übergewichtig oder fettleibig – Tendenz ebenfalls steigend. Übergewicht ist mit zahlreichen schweren Folgeerkrankungen wie etwa Diabetes Typ 2, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und Gelenkschäden verbunden und auch bei Corona haben fettleibige Menschen ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf.

Die multimediale „Bewusst gesund“-Initiative „Risiko Übergewicht“ soll daher vom 24. September bis 1. Oktober 2022 Anstoß zu einem neuen und gesünderen Lebensstil geben und betroffenen Personen Mut machen durchzustarten, ihren Weg zu einem gesünderen Körper zu finden. Menschen berichten, wie sie es geschafft haben, ihre überzähligen Kilos wieder loszuwerden, was ihnen Schwierigkeit bereitet hat und wie es ihnen gelungen ist dranzubleiben. Mediziner/innen informieren über die neuesten Therapien und unterstützende begleitende Maßnahmen.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „‚Bewusst gesund‘-Initiative leistet einen wichtigen öffentlich-rechtlichen Mehrwert“

„Mit der aktuellen ‚Bewusst gesund‘-Initiative ‚Risiko Übergewicht‘ widmet sich der ORF einem Thema, das immer mehr Menschen betrifft. Eine Woche lang bieten TV-, Radio- und Online-Berichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios Hilfestellung, Information und Service und leisten damit einen wichtigen öffentlich-rechtlichen Mehrwert.“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „Schwerpunkt spiegelt erneut das große Verantwortungsbewusstsein des öffentlich-rechtlichen ORF für die Gesundheit aller Österreicherinnen und Österreicher wider“

„Schätzungen zufolge wird bis 2030 weltweit eine Milliarde Menschen adipös sein und kein einziges Land wird das Ziel der WHO erreichen, den Anstieg der Adipositas zu stoppen, geht aus einem 2022 veröffentlichten WHO-Bericht hervor. Diät, Sport und Verhaltenstherapie allein führen zwar zu einem, aber selten signifikanten und dauerhaften Gewichtsverlust. In der ORF-Schwerpunktwoche werden daher alle neuen und innovativen Konzepte von aktuellen Apps zur Übergewichtbehandlung bis zu Abnehmen mit intermittierendem Fasten oder ohne Abendessen kritisch analysiert. Auch die Rolle von Magenverkleinerungen, dem wechselseitigen Einfluss von Körper und Seele und den neuen Wirkstoffen als Hoffnungsträger im dauerhaften Kampf gegen überflüssige und gefährliche Kilos werden beleuchtet. Der ORF-Schwerpunkt ‚Risiko Übergewicht‘ spiegelt erneut das große Verantwortungsbewusstsein des öffentlich-rechtlichen ORF für die Gesundheit aller Österreicherinnen und Österreicher wider.“

Zahlreiche Sendungen wie u. a. „Stöckl live“, „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Thema“, „kreuz und quer“, „Die Barbara Karlich Show“, „Guten Morgen Österreich“, „Studio 2“, das ORF-Kinderprogramm und ORF III Kultur und Information beschäftigen sich mit dem Thema Übergewicht. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at