Eröffnung Bildungsgrätzl Kagran: Das zweite Bildungsgrätzl in der Donaustadt hat viel zu bieten!

Wien (OTS) - Das neue Bildungsgrätzl Kagran vereint Bildungs-und Freizeiteinrichtungen vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung. Kinder und Jugendliche sollen so gut durch die Bildungsphasen begleitet und beim Berufseinstieg unterstützt werden, ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Vermittlung von Gesundheitskompetenzen gelegt. Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy waren bei der Eröffnung dabei.

Vizebürgermeister Wiederkehr: „Es ist großartig, dass die Donaustadt mit Kagran nun das zweite Bildungsgrätzl eröffnet. Vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung werden Kinder und Jugendliche so bestmöglich auf ihrem Bildungsweg begleitet und bekommen die Vielfalt des Bildungsangebots aufgezeigt. Gleichzeitig prägen die Bildungsgrätzl den Stadtteil und die Lebensqualität wesentlich mit und zeigen den jungen Menschen neue Zukunftsperspektiven auf!“

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy: „Kagran ist nicht nur pulsierender Lebensraum der Donaustadt, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Vielfalt an Bildungseinrichtungen. Die Vernetzung und damit Weiterentwicklung ist eine großartige Initiative, die ich auch als Bezirksvorsteher gerne unterstütze!“

Bildungsdirektor für Wien Heinrich Himmer:

"Kooperation ist das Schlüsselwort für erfolgreiche Bildungsinnovation. Genau diese gelingt auf großartige Weise mit dem zweiten Bildungsgrätzl in der Donaustadt. Im Bildungsgrätzl zu denken und zu arbeiten, bedeutet, dass hier in Zukunft neue pädagogische Wege gegangen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit gelebt werden."

Ein Bildungsgrätzlplan veranschaulicht das vielfältige Angebot von der Volkshochschule, dem Jugendzentrum, der Musikschule bis hin zum Eishockey Nachwuchs Zentrum Ost und vielen Angeboten in den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Bautechnik und Gartenbau. Kinder, Familien und auch Pädagog*innen sollen inspiriert werden, das Grätzl zu entdecken und das große Angebot zu nützen.

„Kagran hat viel zu bieten“, betonte auch der Initiator des Bildungsgrätzls, Direktor der VHS Donaustadt Karl Dworschak: „Diese Vielfalt den Menschen noch besser zugänglich zu machen, ist das wesentliche Ziel des Bildungsgrätzl Kagran.“

Viel Freude und der Zusammenhalt von Groß und Klein war bei der feierlichen Präsentation des Bildungsgrätzls zu spüren: Lieder, enthusiastisch vorgetragen von Kindergarten- und Volksschulkindern aus dem Bildungscampus Friedrich Fexer, ein Geigenstück der Musikschule und coole Songs des Schülers der MS Anton-Sattler-Gasse Noah Kumar erfreuten das Publikum ebenso wie das liebevoll von Schüler*innen der Hertha Firnberg Schulen servierte Buffet.

Beteiligte Institutionen im Detail

Kindergärten der Stadt Wien Bildungscampus Friedrich Fexer, Bernoullistraße 4 und 7, Erzherzog Karl Straße und Portnergasse, Kindergärten der Wiener Kinderfreunde Bonsaigasse und Prandaugasse 5 und der Hort Steigenteschgasse, Kindergärten der Kindercompany Prandaugasse 3 und Adolf Schärf Platz, Childrens World Attemsgasse

GTVS Bildungscampus Friedrich Fexer, OVS Meißnergasse VBS (Vienna Bilingual Schooling) GEPS (Global Education Primary School), VS Prandaugasse, OVS Natorpgasse,

GTKMS/MS Anton Sattler Gasse, Bernoulligymnasium, PTS Wintzingerodestraße, Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus, Berufsschulen für Baugewerbe sowie Gartenbau und Floristik,

VHS Donaustadt, Bücherei Donaustadt, Musikschule Bildungscampus Friedrich Fexer, Jugendtreff Donaustadt, ENZO - Eishockey Nachwuchs Zentrum Ost, Grätzlpolizei

It takes a Grätzl to raise a child

Seit 2017 implementiert die Stadt Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien ein stadtteilbezogenes Bildungsmanagement in gewachsenen Stadtteilen. In den mittlerweile 21 aktiven Wiener Bildungsgrätzln arbeiten Schulen, Kindergärten, Erwachsenenbildung, Jugend- und Sozialarbeit mit lokalen Vereinen und Initiativen zusammen. Sie sorgen für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im unmittelbaren Lebensraum der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Stadt Wien unterstützt die Bildungsgrätzl seit heuer mit einer angepassten Förderschiene sowie mit Beratung und Begleitung hinsichtlich Gründung, Konzeptentwicklung und Erfahrungsaustausch.

Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit den jeweiligen Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen sowie den Kontakt zur Projektleitung Bildungsgrätzl finden Sie auf www.wien.gv.at/bildungsgraetzl.

Der Bildungsgrätzlplan steht zum Downloaden unter https://kagran.bildung.wien.at/.

Fotos in Kürze unter: www.wien.gv.at/presse.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing.in Gudrun Müller

Bildungsgrätzl-Beauftragte der Stadt Wien

+43 1 4000 84359

gudrun.mueller.gm1 @ wien.gv.at



Mag.a Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

Mobil: +43 664 84 915 46

E-Mail: julia.kernbichler @ wien.gv.at