DER PARFUMEUR

Neues Crime-Drama von Constantin Television und MOOVIE ab 21. September auf Netflix (FOTO)

München (ots) - 2018 übernahm die Streaming-Plattform Netflix den internationalen Launch der Crime-Serie PARFUM, einer Produktion der Constantin Film und MOOVIE in Koproduktion mit ZDF und ZDFneo, basierend auf einer Idee von Oliver Berben nach Motiven von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders". Nun haben Constantin Television und MOOVIE das PARFUM-Universum mit einer modernen Neuinterpretation des Literaturklassikers im Auftrag von Netflix weiter ausgearbeitet. Netflix startet das Crime-Drama DER PARFUMEUR weltweit am 21. September.

Trailer: https://youtu.be/2iiNB0_81nc

Ist es möglich, mit einem Duft die Welt zu verändern - und wahre, echte Liebe zu finden? Als die junge Kommissarin Sunny (Emilia Schüle) schwanger wird, gerät sie in Panik: Weil sie selbst nicht riechen kann, befürchtet sie, keine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen zu können. In der Hoffnung, ihren Geruchsinn zurückzuerlangen, lässt sie sich auf ein gefährliches Spiel mit dem charismatischen Parfumeur Dorian (Ludwig Simon) ein, der wie besessen an einem neuen Parfum arbeitet - es soll sein Meisterstück werden. Zu spät wird Sunny klar, worum es Dorian dabei wirklich geht ...

Auf der Suche nach der Essenz der Dinge verschwimmen im Spielfilm DER PARFUMEUR alle Sinnesebenen in einem synästhetischen Rausch. Atmosphärisch dicht und in großen, eindringlichen Bildern lässt er die Zuschauer*innen tief in die Seelen der Charaktere und in die faszinierende Welt der Düfte eintauchen.

Regisseur Nils Willbrandt, der auch gemeinsam mit Kim Zimmermann das Drehbuch zu DER PARFUMEUR verfasste, inszenierte für das packende und abgründige Duell zwischen Sunny und Dorian mit Emilia Schüle und Ludwig Simon in den Hauptrollen. In weiteren Rollen spielen u.a. Robert Finster, Sólveig Arnarsdóttir, Anne Müller sowie August Diehl in einem Gastauftritt. Produzentin ist Heike Voßler, Ausführende Produzentin Katharina Haase, als weitere Produzent:innen sind Sarah Kirkegaard und Jan Ehlert beteiligt. Executive Producer ist Oliver Berben.

DER PARFUMEUR ist eine Produktion der Constantin Television und MOOVIE für Netflix.

Darsteller*innen: Emilia Schüle, Ludwig Simon, Robert Finster, Sólveig Arnarsdóttir, Anne Müller sowie August Diehl

Drehbuch: Nils Wilbrandt, Kim Zimmermann

Regie: Nils Wilbrandt

Produzentin: Heike Voßler u.a.

Executive Producer: Oliver Berben

