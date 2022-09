Holiday on Ice SUPERNOVA bringt dich zu den Sternen und vielleicht auch zur Generalprobe der weltbesten Eisshow nach Belgien

Die Wiener Stadthalle sucht den Holiday on Ice-Superfan: Jetzt bewerben und mit etwas Glück die neue Show Anfang Dezember schon vor dem offiziellen Tourstart sehen

Wien (OTS) - WIEN. In weniger als vier Monaten feiert die spektakuläre Eisshow Holiday on Ice SUPERNOVA ihre glamouröse Premiere in der Wiener Stadthalle. 40 der besten Eiskunstläufer:innen trainieren bereits jetzt intensiv für die beliebteste Eisshow der Welt, die das Wiener Publikum von 18.01. bis 29.01.2023 mit einer fantastischen Geschichte über Freundschaft und Liebe von der Erde in das Weltall führt.

Holiday on Ice ist die traditionsreichste Veranstaltung in der Wiener Stadthalle. Der Besuch der fulminanten Eisshows zählt seit Generationen zu den jährlichen Highlights. Dieses Mal gibt es eine ganz besondere Chance: Die Wiener Stadthalle sucht den Holiday on Ice-Superfan! Jetzt mitmachen und mit etwas Glück eine Reise Anfang Dezember nach Belgien zur Generalprobe der neuen Show SUPERNOVA gewinnen.

Der ultimative Superfan erlebt die Holiday on Ice-Stars in Belgien hautnah

Alle Superfans sind aufgerufen, sich per E-Mail oder Post bis spätestens Freitag, 28.10.2022 (Poststempel) zu melden. Der:Die Gewinner:in hat die einmalige Chance, die Stars von Holiday on Ice im Rahmen der Generalprobe der neuen Show SUPERNOVA in Belgien persönlich zu treffen und bei einer Backstage-Führung einen Blick hinter die Kulissen der Show zu werfen.

So nimmt man am Gewinnspiel teil: Einfach in kurzen Sätzen schreiben, warum gerade du der ultimative Superfan bist und bei der Generalprobe in Belgien dabei sein möchtest. Einsendungen an presse @ stadthalle.com oder Wiener Stadthalle, Kennwort: Superfan, Abteilung Corporate Communications, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien. Teilnahmeschluss ist Freitag, 28.10.2022 (Poststempel). Nähere Infos unter: Teilnahmebedingungen

Zwei Eiskunstläufer:innen aus Österreich im Ensemble

Das Casting für die neue Show ist bereits abgeschlossen. Erstmals befinden sich gleich zwei Österreicherinnen im Ensemble und zeigen eindrucksvoll das spektakuläre Können des rot-weiß-roten Eiskunstlauf-Nachwuchses. Celina Profanter aus Innsbruck in Tirol und Joelle Maria Nasheim aus Feldkirch in Vorarlberg lieben das Eislaufen seit ihrer frühesten Kindheit und erfüllen sich mit ihrem Mitwirken bei Holiday on Ice einen großen Traum. Gemeinsam mit Medaillengewinner:innen von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften begeistern sie von 18.01. bis 29.01.2023 das Publikum von Holiday on Ice SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle.

„Jede einzelne Vorstellung von Holiday on Ice ist ein Gesamtkunstwerk und erzählt eine besondere Geschichte. Wir sind stolz darauf, dass die Wiener Stadthalle seit Jahrzehnten Spielstätte der beliebtesten Eisshow der Welt ist, die in ihrer Geschichte bereits in 630 Städten in über 80 Ländern auf allen fünf Kontinenten zu Gast war“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Jetzt Tickets für Holiday on Ice SUPERNOVA sichern

Holiday on Ice SUPERNOVA von 18.01. bis 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Presseportal: Fotos, Texte und Trailer zum Download

Holiday on Ice SUPERNOVA www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261

b.aichinger @ stadthalle.com

www.stadthalle.com



Katharina Springer, MAS

Stv. Leiterin Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 310

k.springer @ stadthalle.com

www.stadthalle.com